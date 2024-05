Con la llegada de la primavera a los Estados Unidos y la cercanía al verano, las temperaturas empiezan a subir en todo el país, pero hay regiones en las que eso es más notorio a comparación de otras. Una de esas localidades es el estado de Florida, donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta a toda la población para que tomen las correspondientes medidas del caso y así evitar complicaciones respecto a la hidratación o exposición solar.

Así mismo, se explicó que el calor se sentirá muy fuerte gracias a la potente luz solar, pero las cifras del termómetro aumentarán cuando esta se mezcle con la humedad, pues esa agua en nuestro aire se evaporará y la sensación térmica subirá considerablemente, causando ciertos estragos en la población que no está preparada y en los animales en general, incluyendo a las mascotas en casa, por lo que también se debe estar atento a que ellos tengan cómo alivianar los golpes del clima.

LAS ALTAS TEMPERATURAS HASTA EL DOMINGO 19

El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos ha pronosticado fuertes temperaturas para todo el estado de Florida, principalmente para la zona de Miami-Dade durante los días 17,18 y 19 de mayo, fenómenos que suele ocurrir cuando se va ingresando al verano y que se potencia cuando ya se entre a dicha estación del año, la cual, aparentemente, será muy fuerte.

De acuerdos con esas estimaciones, a lo largo de ese fin de semana, las temperaturas llegarán hasta los 34° C con una sensación térmica abrumadora de entre 39° C y 41° C, lo que quiere decir que el calor se sentirá más fuerte de lo que en realidad es. Y, como es de esperarse, esas condiciones climáticas podrían causar graves problemas en la salud, si es que no se tiene las precauciones del caso.

Aquellas temperaturas podrían empezar a sentirse desde las 10 a. m. (hora local) y se extenderían hasta las 8:00 p. m., cuando el sol comience a retirarse paulatinamente para dar paso a la oscuridad y “frescura” de la noche, por decirlo de alguna forma, pues no quiere decir que se sienta un clima agradable en esas horas, sino que baja un poco, dándoles unas horas de alivio a quienes viven en esos lugares.

De hecho, la alerta se hizo, principalmente, pensando en el sur del estado, que es la zona en la que más se sentirá todo este impacto de calor. Además, se conoció que en algunos lugares podría ocurrir tormentas eléctricas y lluvias con granizo.

¿POSIBLES LLUVIAS?

El domingo 19 de mayo, las fuertes temperaturas podrían disminuir porque el NWS ha determinado una probabilidad de lluvia de un 50 % para algunas zonas del estado, aunque no para todas. Es por ello que se sigue recomendando a la población a que tomen las precauciones del caso hidratándose constantemente, usando protector solar, bajando la temperatura del aire acondicionado, entre otras medidas que se poden adoptar a lo largo de estos meses en los que el sol se sentirá con mayor fuerza.