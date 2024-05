Si has tenido algún billete roto es muy probable que te hayas preocupado y amargado por tu mala suerte, en especial si es uno de una denominación alta, como por ejemplo uno de $100 dólares. Lo siguiente a esas sensaciones es que te hayas preguntado qué se puede hacer, teniendo en cuenta de que muchos comercios no te acepten esta divisa ni aunque estén pegados con cinta adhesiva, costumbre típica en estos casos.

Por suerte, hay una forma de que tus preocupaciones se esfumen y todo gracias a las disposiciones que tiene el Gobierno de Estados Unidos al respecto, pues, si no lo sabías, el Departamento del Tesoro te ayudará muchísimo si tienes este problema y no tengas miedo, ya que, si se trata de un caso genuino y un billete real, todo se solucionará de la manera que tanto deseas. ¿Quieres saber qué hacer en estos casos? Pues en este artículo te daré los detalles que necesitas.

¿QUÉ HACER CON UN BILLETE ROTO?

Si se te rompió un billete, no pierdas el control y tranquilo o tranquila, pues no lo perderás, ya que existe una manera de recuperar el valor de este, aunque primero deberás esperar algo de tiempo. De todas formas, eso es mejor que no obtener nada a cambio, así que ahora procederá a explicarte qué es lo que debes hacer en caso hayas sido afectado con una mutilación del papel moneda.

Hay que acudir con el billete afectado al Departamento de Tesoro y solicitar que te lo cambien por uno nuevo, pero no será inmediatamente, ya que esta pieza debe enviarse primero a especialistas para verificar la autenticidad de este y que cumpla ciertas características, lo que no es necesario estresarte, ya que, si es uno real, el proceso avanzará de la mejor forma.

De acuerdo con el Departamento de Tesoro, “un billete mutilado quiere decir que ha sido dañado en la medida en que: queda la mitad o menos del billete original; o su condición es tal que su valor es cuestionable. Este debe enviarse al Departamento del Tesoro para que la examinen expertos capacitados antes de realizar cualquier canje”.

La moneda oficial de los Estados Unidos es el dólar, que también se usa en otros países del mundo (Foto: Pexels)

¿Y SOLO ESTÁ DAÑADO O DESGASTADO?

En caso tuvieras entre tus pertenencias algún billete que está dañado por el uso a través del tiempo, o mejor dicho desgastado, la solución es mucho más simple que en el anterior caso, pues lo que debes hacer es acercarte a cualquier agencia de banco comercial, indistintamente del estado en el que te encuentras.

Allí debes presentar el billete y la persona encargada debe hacer las verificaciones del caso para retenerlo y, a cambio, darte un billete en condiciones correctas para su constante circulación, lo cual evitará que el que entregaste siga usándose, lo que generaría que se rompa en cualquier momento.