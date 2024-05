Los ciudadanos de Estados Unidos tienen una nueva preocupación y consta en que billetes totalmente reales no son lo que parecen ser. Sí, aunque suene contradictorio y extraño, se han reportado casos en los que se recibe papel moneda de una denominación alta, pero con características muy confusas y que, en realidad, serían de una cantidad baja. En otras palabras, están haciendo pasar piezas de 1 dólar como si fueran de 100.

Esto ha sido destapado en Hawái y de inmediato ha alertado a todos los demás estados, pues no solo estaría sucediendo allí, sino que podría haber sido trasladado a otras partes del país, por lo que las autoridades han pedido estar atentos a los ciudadanos y entregar a la Policía aquellos billetes que serían utilizados con esta finalidad, pues así se evitarán más perjuicios a negocios y ciudadanos. Sin embargo, a todos nos queda la duda de cómo es que los delincuentes están llevando a cabo esta triquiñuela.

Según la Policía de la isla del Pacífico, esto habría ocurrido al menos una docena de veces el mes pasado, así que se debe estar bien alerta ante este tipo de situaciones. En tanto, el medio KHON2 ha recolectado el testimonio de una cajera de una tienda, quien se percató del engaño y evitó ser estafada al cobrar una cuenta con un billete que, a simple vista, parecía ser de 100 dólares, pero que contenía rastros de que algo no andaba bien del todo.

¿CÓMO CONVIERTEN LOS BILLETES?

Una cajera de Ohana Foods, de nombre Maelyn Ramos, indicó que el sábado pasado una clienta iba a pagar una cuenta de 15 dólares con un billete de 100, lo cual despertó su intriga debido a que al recibirlo notó ciertos parámetros que no cuadraban, por lo que procedió a realizar el protocolo de verificación. Pese a sus intentos por demostrar que era falso, todo arrojó a que ese papel moneda era de verdad, no uno falsificado, sin embargo, había algo que no le parecía y siguió analizándolo.

“Hice nuestros protocolos y procedimientos que consisten en marcar el billete con el marcador y levantarlo para ver si tiene la línea negra que tiene todo el dinero real. Parecía un billete diferente. Tenía un billete viejo en nuestro frasco de propinas, así que lo saqué a un lado y dije que se ve diferente, es más de un tono amarillento en comparación con el billete que me dio era negro”, comentó.

En un momento dado, al revisar de forma más minuciosa se dio cuenta de que había un número “1″ descolorido en la esquina superior y otras letras muy débiles. Luego, comparó el billete con uno de 1 dólares y coincidió todo, por lo que procedió a indicar su descubrimiento y comentar que el billete será confiscado, lo cual no le cayó muy bien que digamos a la mujer.

“Me di cuenta de que era dinero real, era un billete de un dólar que blanquearon o lavaron y le imprimieron $100 en la parte superior. Mi instinto me decía que algo andaba mal, y da miedo lo que la gente está haciendo ahora. Le dije que este es un billete falso, no son $100, no puedo devolvérselo, tendré que reportarlo a la policía” comentó Ramos.

Ten cuidado si recibes un billete de 100 dólares que se ve diferentes a lo normal, pues podría tratarse de uno adulterado (Foto: Freepik)

LA VERSIÓN DE LA POLICÍA

El mismo medio de comunicación citado tuvo acceso a una declaración de las autoridades, por lo que se obtuvo una versión oficial sobre lo que realmente ocurriría tras aquellos billetes que los hacen pasarlo como uno que fuera de una denominación mucho mayor.

“Parece que los culpables están tomando un billete de 1 dólar, en otro caso un billete de 2 dólares, blanqueando la tinta e imprimiendo sobre la moneda original para que parezca un billete de 100 dólares. Como se imprime en billetes originales de Estados Unidos, el bolígrafo sigue funcionando correctamente y no los identifica como falsos”, dijo a KHON2 el capitán de la policía de la isla de Hawái, Rio Amon-Wilkins.