¿Sabías que existen billetes de un dólar que pueden valer hasta 600 veces más que su precio original? Sí, aunque parezca increíble para algunos, hay quienes están dispuestos a pagar un monto elevado por ellos, pero no todos entran en esta categoría, ya que deben cumplir ciertos requisitos.

Y es que para poder cambiar el billete que tengas por una cantidad de dinero considerable, ese dólar debe ser considerado “raro” por los especialistas de Estados Unidos, quienes no dudarán en desembolsar dicha cifra; así que presta atención a los siguientes párrafos.

Ya sea por el año en el que salió, un error de impresión, etc., hay billetes de 1 dólar que valen mucho dinero en Estados Unidos (Foto: Pixabay)

LOS BILLETES DE 1 DÓLAR QUE PUEDEN VALER HASTA US$600

Los coleccionistas que están dispuestos a pagar hasta 600 dólares americanos por un dólar consideran que estos billetes deben reunir las siguientes características.

Error de impresión en la tinta

En 1995, la Reserva Federal de Estados Unidos emitió una serie de billetes de 1 dólar, esto no tendría nada de raro si es que no hubiera tenido un error en la impresión, ya que la tinta no selló completamente el vértice superior derecho, lo cual para los coleccionistas es valioso.

Se sabe que el primer grupo de estos billetes empezó a circular en 2014 en Nueva York y en 2016 llegó a Washington.

¿CUÁLES SON BILLETES DE UN DÓLAR MÁS COTIZADOS?

Algunos de los tres billetes de un dólar que son los que tienen gran valor en Estados Unidos, publica Clarín. Estos son:

Primera Dama

El billete de un dólar impreso en 1886 y descontinuado en 1957 de la primera dama de Estados Unidos Martha Washington puede valer entre 300 y 1.000 dólares.

Dependiendo su es valioso y el estado en el que se encuentra, el billete puede costar cientos o miles de dólares (Foto: Clarín)

Una serie rebuscada

Hay series de billetes cuyo valor equivalen varios cientos de dólares, tal es el caso de la serie L00033462 de la que solamente se imprimieron 80 mil ejemplares. Este billete puede valer hasta 800 dólares.

Una que vale miles de dólares

Hay un billete de un dólar que equivale hasta 30 mil dólares, incluso más. Se trata de la serie original del billete que fue impreso por el Banco Nacional en 1861.