Sentada en su cocina y hablando directamente a la cámara, Andrea Celeste, originaria de California, se animó a profundizar en su experiencia viviendo en Londres y reveló las costumbres locales que dejarían totalmente impactados a sus amigos de Estados Unidos, comenzando por la forma en la que pagan la gasolina, van de camping y hasta cómo piden un café. Aquí te cuento los detalles de su video viral en TikTok.

Ella lleva 8 años en el Reino Unido y en su cuenta en la red social @anndreacelleste ha publicado diversos clips en los que expone lo que es “socialmente aceptable” en el país en el que está residiendo y que no tendrían explicación para sus compatriotas.

Desde el mes de marzo, la joven viene subiendo sus grabaciones y en las que más atención han acaparado se encuentra uno en el que detalla cómo se realizan las compras, además de explicar que los británicos eran menos propensos a entablar conversaciones triviales

Las diferencias entre Londres y Estados Unidos

Una de las cosas que más le llaman la atención es que “cuando compras gasolina para tu coche en Inglaterra, entras a pagar después de haber llenado el depósito. En Estados Unidos uno paga primero, por lo que necesita saber cuánta gasolina requerirá su automóvil”.

Eso no es todo pues los alimentos también son distintos: “el té helado no existe en Inglaterra. En Estados Unidos, el té helado y el té dulce son muy populares. Creo que puedes conseguir té helado de maracuyá y diferentes tés helados en Starbucks en Inglaterra, pero no es muy común en general”.

Además, reveló que en dicha cadena de café muy popular en todo el mundo, en Londres el venti es de 20 onzas y en Estados Unidos tiene 24. “Lo mismo ocurre con muchas cafeterías y restaurantes con bebidas. Suelen ser un poco más grandes que en Inglaterra”.

En su cuenta de TikTok, Andrea Celeste tiene más de 185 mil seguidores y a ellos también les contó lo diferente que es hacer camping en ambos países. “Ir a acampar en Inglaterra no suele ser ir a un bosque o a un campamento como en Estados Unidos, sino que normalmente consiste en montar una tienda de campaña en un lugar para acampar en el campo y en lugar de enormes casas rodantes, verás autocaravanas o caravanas”.

“Además, los s’more no existen en Inglaterra, pero hice un smore improvisado con dos digestivos de chocolate y un malvavisco”, agregó con referencia al postre tradicional de Estados Unidos y Canadá, que se consume habitualmente en fogatas nocturnas.

En otro de sus videos también habló que los ciudadanos estadounidenses se sorprenderían al ver a los británicos cruzando la calle imprudentemente y bebiendo alcohol en la vía, dos cosas que no están prohibidas en el Reino Unido. Y en un reciente clip hasta se burló de las diferencias entre los ciudadanos estadounidenses y los ingleses a la hora de tomar vacaciones del trabajo. “Conseguimos un hotel en Vermont y fue bueno porque Internet era muy rápido, así que trabajé mucho”, dijo fingiendo ser una estadounidense con exceso de trabajo que regresa a la oficina después de un descanso de dos días. De ahí imitó a un británico que regresa de una escapada mucho más larga de dos semanas, donde “fue tan agradable no hacer absolutamente nada”.