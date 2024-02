Todos los perros son encantadores y se roban el corazón de sus dueños desde el primer minuto que pisan su hogar; sin embargo, no todos tienen la suerte de dormir en una cómoda cama y disfrutar de comida todos los días, más aún si son mestizos o fueron abandonados por alguna condición diferente. Esta es la historia de ‘Chupey’, un can rescatado cuya característica más notoria es su rara mezcla de 6 razas que incluyen pitbull y rottweiler. Él ha causado sensación en TikTok, como la perrita que aprendió a responder a hechizos de “Harry Potter” y más de uno se pregunta qué sucedió para tener una apariencia tan inusual.

Para su dueña Kaley, una mujer de Georgia, Estados Unidos, simplemente su mascota “nació diferente” y es una razón más para amarlo inmensamente. Es por esto que se animó a compartir fragmentos de su día a día en las redes sociales sabiendo que podía llamar la atención de miles de usuarios.

Con solo 5 años, ‘Chupey’ se ha convertido en una estrella de TikTok por su mezcla única de seis razas diferentes. En su cuenta @cheers.for.chupey tiene más de 233 mil seguidores en esta plataforma, mientras que en Instagram lo siguen 301 mil. Según la descripción, su nombre es la abreviatura de Chupacabra y “siempre está sonriendo”.

Las características de ‘Chupey’, el perro con seis razas

En conversación con Newsweek, Kaley contó que su perro “nació así” con orejas despegadas, ojos muy separados, pelo corto y dientes saltones.

“Chupey vino a vivir conmigo porque yo estaba muy involucrada con el rescate de perros en ese momento. Esta pareja en particular me había llamado antes para pedir una camada de cachorros, pero aún no me habían dejado ayudarlos a esterilizar a la madre. Me enviaron un mensaje diciendo que un cachorro nació muy diferente al resto y parecía no crecer de la misma manera. Acepté ayudar sólo si me permitían esterilizar a la madre y afortunadamente lo hicieron”, contó la mujer.

HISTORIA VIRAL | Cuando 'Chupey' nació, fue el único que lucía diferente a sus hermanos. Esta imagen es a los pocos días de llegar a su hogar. (Foto: @cheers.for.chupey / Instagram)

Pero, ¿qué pasó para que ‘Chupey’ tenga ese aspecto?, su dueña tiene una idea de lo sucedido. “No sabemos la causa exacta. Cuando secuenciamos su ADN, descubrimos que tenía una trisomía parcial en su cromosoma seis. Sin embargo, los genetistas no creen que esto sea la causa de su aparición. Cada vez más empiezo a creer que se trata de un problema congénito de la hipófisis”.

Esto sucede cuando la glándula pituitaria, que es un órgano pequeño pero crucial responsable de dirigir diversas funciones del cuerpo, incluido el crecimiento, el metabolismo y la reproducción, no se desarrolla adecuadamente en los perros y afecta su aspecto y les genera otros problemas de salud.

Es por esto que desde que ‘Chupey’ llegó a casa fue sometido a diversos análisis para “descubrir qué causaba su apariencia”, pero a medida que creció aparecieron otros problemas y “desarrolló diabetes insípida”; sin embargo, logró estar bien con apoyo veterinario y medicación.

Y es que para este perrito la vida es pura diversión y amor y, aunque debe “usar suéteres y pijamas en invierno y mucho protector solar en verano”, durante todo el día solo quiere jugar “hasta desplomarse”, algo que le ha valido el ganarse miles de seguidores en redes sociales.

Uno de sus videos más populares fue publicado en TikTok en junio de 2021 y desde ahí acumuló más de 1.8 millones de reproducciones. “Es hermoso y lo amo”, “Qué linda preciosidad”, “Precioso perrito que no te importe que se burlen de ti, eres muy guapo”, escribieron los usuarios de TikTok.

