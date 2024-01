Lionel Messi ganó el último lunes el premio The Best y, hasta el momento, no se ha pronunciado. El galardón ha desatado polémica en las redes sociales, pero Antonela Roccuzzo, esposa del jugador del Inter Miami, ha enviado en las últimas horas un mensaje emotivo que se hizo en las redes sociales.

El premio The Best, que Lionel Messi ganó el lunes 15 de enero, sigue desatando polémica en las redes sociales. Y es que, a diferencia de otros años, la temporada 2023 no había sido de las mejores para el capitán de la selección argentina.

Kylian Mbappé, excompañero de la ‘Puga’ en el PSG y, sobre todo, Erling Haaland, que consiguió el triplete (Premier League, Champions League y Copa FA) con el Manchester City, partían con ventaja. Incluso el propio Messi optó por no viajar a la gala de Londres y quedarse en su casa de Florida.

Antonela Roccuzzo reacciona al premio The Best ganado por Messi

Lionel Messi se mantuvo silencioso tras obtener el premio The Best, pero su esposa Antonela Roccuzzo sí se pronunció. A través de una historia en Instagram, la influencer reposteó la publicación de la FIFA que tiene el siguiente título: “Messi es coronado The Best”.

Antonela etiquetó al exBarcelona y colocó emojis que mostraban su emoción. La rosarina, como se recuerda, se encuentra en su mansión de Florida junto a su familia, después de haber pasado fiestas navideñas y Año Nuevo en Argentina.

Antonela Roccuzzo se pronunció tras el premio The Best conseguido por Lionel Messi. (Foto: Instagram/antonelaroccuzzo).

