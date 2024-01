Si bien hace unas semanas se conoció que habían iniciado una relación, Selena Gómez y Benny Blanco no habían aparecido públicamente juntos. Esta noche, sin embargo, la pareja desfiló por la alfombra roja de los Emmy Awards y las imágenes causaron furor en las redes sociales.

Decenas de celebridades han desfilado por la alfombra roja de la 75ª edición de los Emmy Awards 2024, que se celebra en el Peacock Theater de California, Estados Unidos. Selena Gómez era una de las más esperadas y en las redes sociales los usuarios esperaron que aparezca con su novio Benny Blanco.

No se equivocaron. La actriz de 31 años, que tiene un papel estelar en Only Murders in the Building, serie con once nominaciones, estuvo acompañada del músico y productor. A mediados de diciembre, cabe recordar, la pareja se dio un tierno beso que dio mucho de qué hablar en las redes sociales.

Selana Gómez y Benny Blanco en la alfombra roja de los Emmy Awards

Aunque hicieron su entrada juntos, Selena Gómez posó sola en la alfombra roja de los Emmy y Benny Blanco decidió esperarla a un lado. La actriz lució un vestido de lentejuelas transparente con adornos granates y unos imponentes tacones negros.

Benny Blanco, cuyo nombre de pila es Benjamin Joseph Levin, optó por un outfit más relajado, que incluso motivó algunas bromas por parte de usuarios.

#SelenaGomez ya llegó a los #Emmys2024 con su mayor fan, su novio Benny Blanco tirándole besitos🤭🫶🏽



[📹: E! News]#HEiNow pic.twitter.com/CM7os1seZw — HEi Now (@heinowpy) January 16, 2024

“También pensé que era un indigente que se había colado”, “Guapísima Selena con su limosnero”, “Bella Selena y su chofer”, fueron algunos de los comentarios en la publicación compartida por E Now.