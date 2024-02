Así como hay personas que tienen nombres peculiares y relacionados con alguna festividad en especial, pues en Estados Unidos hay varias ciudades que se llaman Valentine, pero ninguna rompe un record como lo hace Loveland. Ubicada al norte de Colorado, la ‘Ciudad del Amor’ recibe decenas de miles de cartas y tarjetas cada año por el Día de San Valentín. Aquí te cuento los detalles de esta tradición que es viral hace casi 80 años.

En algún momento, los voluntarios procesaron más de 300.000 envíos de correo al año. Ese número se redujo de 100.000 a 125.000 a medida que la gente recurría al correo electrónico y a los mensajes de las redes sociales, según explicó Mindy McCloughan, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Loveland a Fox News.

Y es que ellos están bien organizados y un día antes del 14 de febrero llegan vestidos con atuendos relacionados al Día de San Valentín y empiezan a sellar miles de sobres con el matasellos y diseños especiales que incluyen frases como “el amor es nuestro mensaje; los corazones son nuestra marca. Feliz día de San Valentín desde la ciudad de LOVEland”.

Una tradición que va de generación en generación

Fox News conversó con Joyce Boston, de 89 años, quien lleva estampando sellos desde 1997. “¿Qué obtengo de esto? Son muchos nuevos amigos. Amistad. Difundir amor. Me encanta difundir amor. Y me encanta hacer trabajo voluntario. Me mantiene, me da una razón para seguir viviendo. Sí. Me mantiene joven”.

Y si creías que sellar cartas era lo único ‘romántico’ para este día, pues te equivocas, porque en Loveland, que está a unas 50 millas (80 kilómetros) al norte de Denver, también se celebra un Sweetheart Festival, se corona a Miss Loveland Valentine y todo el año la ciudad está decorada con corazones adheridos a farolas y destacados en murales. También hay un gran cartel de metal que dice “Amor” en el centro de visitantes, donde la gente coloca candados grabados con nombres y mensajes de amor.

