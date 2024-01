Son pocas personas que tienen la valentía de descontinuar con aquellas labores que les genera felicidad para brindar apoyo hacia los más necesitados. En esta nota de Mag, te contaré la historia de un pastor de Estados Unidos que abandonó la iglesia donde predicaba la palabra de Dios con la finalidad de otorgar una mejor alimentación a una comunidad que sufría de hambre. Su generosidad fue suficiente para captar la atención de los internautas.

Chris Battle, que actualmente tiene 62 años, tomó la difícil decisión de dejar su trabajo --hace cuatro años-- como pastor principal en la Iglesia Bautista Tabernacle, una de las congregaciones bautistas negras más antiguas de Knoxville. Él comenta que siempre tuvo el objetivo de ser un sacerdote con la finalidad de estar al servicio de los demás.

Pasaron 30 años para que dejara ello y se centre en una nueva misión: visualizar las dificultades que presentaban los diversos vecindarios. Es así que notó la deficiencia alimentaria que padecía la comunidad de East Knoxville, pues sus ciudadanos no accedían a productos saludables y tenían una pésima nutrición.

“Estoy haciendo algo que satisface una necesidad importante en nuestra comunidad. Creo que literalmente se está salvando la vida de estas personas”, expresó Chris ante el medio People.

HISTORIA VIRAL | Él es Chris Battle, aquel padre que abandonó su iglesia para otorgar una mejor calidad de vida a un vecindario. (Foto: Mike Belleme / People)

Ante esta problemática, tuvo una idea en mente: usar su granja para cultivar diversos alimentos con el propósito de entregarle a estas personas. Tanto fue el éxito de su plan que le permitió crear cuatro járdines comunitarios más para que los lugareños cultiven sus diversas frutas o verduras.

“Nunca he sido más feliz. No extraño el pastoreo; es más, le digo a la gente que ahora siembro okra y no me da tantos problemas como algunas personas”, fueron las palabras de Chris.

