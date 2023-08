Loren Oelkers nunca llegó a dar las gracias a los dos hombres que le salvaron la vida aquel día. En el verano de 1973, era un adolescente de 17 años que había estado a punto de ahogarse en en el lago Canyon Ferry de Montana. Los hombres que le salvaron eran unos completos desconocidos, dos tipos que casualmente se encontraban allí aquella mañana del 4 de julio. Dos hombres a los que nunca había visto y no volvió a ver.

Loren sólo supo sus nombres por el reportaje que apareció en el Helena Independent Record esa misma semana, pero ni Rick Goff ni Jim Funk vivían en su ciudad natal. Tampoco se habían puesto en contacto con él en los días siguientes. A medida que la vida avanzaba, décadas más tarde, Loren no dejaba de pensar en la deuda que había contraído con aquellos dos desconocidos, pero las responsabilidades de una carrera profesional y la crianza de una familia en crecimiento eran sus principales prioridades.

El pasado viernes, por primera vez en medio siglo, Loren Oelkers tuvo la oportunidad de estrechar la mano de uno de los hombres que le sacaron de aquellas profundas aguas y darle las gracias por salvarle la vida.

“Es una historia preciosa”, dijo Christine Maillet, hija del rescatador Rick Goff y una de las personas que desempeñó un papel fundamental en el reencuentro de los dos hombres. “Yo lo llamo un milagro que cierra el círculo 50 años después”.

Un “día perfecto” que salió mal

Era la mañana del 4 de julio de 1973, y Loren y su mejor amigo Steve Miller estaban de acampada con los padres de Loren en el National Guard Chalet Campground, en el lago Canyon Ferry, al este de Helena. Era un lugar que ambos jóvenes conocían bien.

A las 10:30 de la mañana, el sol ya calentaba. Loren y Steve habían terminado de desayunar y decidieron que era un buen momento para darse un baño. “Era un día perfecto”, recuerda. “Íbamos a cruzar a nado la cala”.

Su amigo Steve saltó primero, remando hacia un afloramiento rocoso que los jóvenes suelen utilizar como plataforma para zambullirse en el agua. Loren y Steve habían nadado docenas de veces, pero esa mañana algo salió terriblemente mal.

“Ese día en particular, el 4 de julio, no lo conseguí”, dice Loren con honesta sencillez. “Me acerqué mucho a la orilla, pero no pude continuar. No sé si me acalambré, me agoté o qué fue. Simplemente me entró el pánico”.

Steve, el amigo de Loren, ya se había subido a un saliente rocoso unos metros por delante de Loren, y se giró para ver a su amigo luchando por mantener la cabeza fuera del agua.

“Estaba en la orilla y saltó para ayudarme”, recuerda Loren. “Me agarré a él y bajamos los dos. Luego subimos y empujé a Steve y le dije: ‘Busca ayuda’. Steve empezó a gritar y eso es lo último que recuerdo”. La cabeza de Loren desapareció bajo el agua.

Mal día para pescar en el Missouri

El 4 de julio de 1973, Rick Goff y su familia estaban acampados en el National Guard Chalet Campground para una escapada de vacaciones. Rick y su hijo adolescente Mike se habían levantado temprano para probar suerte pescando en el lado aguas abajo de la presa de Canyon Ferry.

“Los dos somos buenos pescadores, pero ese día no pudimos pescar ni un pez”, contó. Desanimados, Rick y su hijo regresaron temprano a su campamento para desayunar. Apenas habían terminado de comer cuando Rick oyó gritos y chillidos de mujeres y niños a la orilla del agua. Corrió hacia la orilla para ver qué pasaba.

“Vi a su amigo a unos seis metros de la orilla, tambaleándose y gritando”, cuenta Rick. Pensé que era él quien se estaba ahogando y estaba a punto de lanzarle una nevera vacía para que la usara como flotador, pero gritó: “No, no, no, no soy yo. Ahí abajo está mi amigo”.

Las aguas del lago Canyon Ferry son profundas y turbias. Lo único que Rick podía distinguir era al asustado amigo de Loren gritando pidiendo ayuda. Rick estaba completamente vestido y llevaba botas pesadas. Acababa de desayunar. Durante unos instantes, dudó.

En ese momento de indecisión, llegó el segundo héroe de esta historia. Jim Funk era un soldado de 25 años que estaba en casa de permiso por las vacaciones del 4 de julio. Vestido únicamente con un bañador, Funk corrió colina abajo, gritando hacia Rick a medida que se acercaba a la orilla.

“Oí una voz por detrás que gritaba: “¿Dónde está?”. dijo Rick. “Me di la vuelta y allí estaba Jim; por supuesto, no lo conocía de nada. Señalé a la zona frente a la cornisa en la que estábamos parados. Estaba corriendo y ni siquiera se paró a saludar o despedirse, se lanzó directamente desde la roca, no dudó ni un instante”. Rick perdió rápidamente de vista a Jim en el agua turbia.

“No pude ver a ninguno de los dos, habían desaparecido”, dijo refiriéndose a los dos jóvenes. “La siguiente vez que los vi estaban subiendo por esos dos o tres metros de profundidad y Jim tenía a Loren en el brazo izquierdo y estaba remando por el agua con el otro. No podía estar a más de dos o tres metros de la orilla. Tenía ventaja porque no era una playa de arena. Era un saliente de roca de un metro o metro y medio sobre el que estábamos parados y él no tenía que vadear hasta la orilla”.

Las noticias publicadas en los periódicos cerca del momento del rescate de Loren Oelkers dicen que Funk encontró el cuerpo aparentemente sin vida de Loren tendido en un saliente entre 3 y 4 metros bajo la superficie del agua. Con una visibilidad limitada, lo que más llamó la atención de Funk fue la larga cabellera pelirroja de Oelkers.

“Si hubiera estado a un par de metros más, habría bajado bastante más porque las rocas terminan ahí”, dijo Oelkers.

Mientras el agotado Jim Funk remaba hacia la orilla con Loren colgado bajo un brazo, Rick gritó a las dos mujeres que estaban con él en el saliente de la roca: “Prepárense, lo tiene”.

Rick Goff se ganaba la vida como instalador de tuberías a tiempo completo para la Great Falls Gas Company y como sargento técnico a tiempo parcial para la Guardia Nacional Aérea de Montana. En el momento del rescate de Oelkers, Goff había completado recientemente un curso obligatorio de primeros auxilios multimédico que incluía formación en reanimación cardiopulmonar (RCP). Goff declaró que en aquel momento estaba seguro de que nunca utilizaría esta técnica.

Con la ayuda de las dos mujeres no identificadas que se encontraban en el lugar, Goff pudo arrastrar al adolescente inconsciente hasta el saliente rocoso en el que se encontraban los tres.

Su primera impresión fue que las cosas pintaban mal para el adolescente de Helena. “Cuando le vi salir del agua, tenía aspecto de muerto”, dijo Rick Goff. “Tenía la cara blanca, blanca como la ceniza. Sus labios y uñas eran absolutamente morados. No eran azules, eran moradas. Me dije: ‘Hemos llegado tarde, está muerto’. Me imaginé que se había ido. De verdad’”.

Sin embargo, la formación en primeros auxilios de Rick se puso en marcha, una habilidad que nadie más en la escena tenía en ese momento. Goff empezó a aplicarle respiración boca a boca, seguida de repetidas rondas de compresiones torácicas. A los pocos minutos, una de las mujeres del lugar gritó “tenemos pulso”. Entonces, Loren Oelkers tosió parte del agua que le había llenado los pulmones y empezó a respirar entrecortadamente.

Oelkers pasó tres días en un hospital de Helena con un tubo de oxígeno conectado a la nariz. No sufrió ninguna lesión permanente, pero cuando le dieron el alta todos los que habían estado en aquella orilla rocosa del lago Canyon Ferry habían tomado caminos distintos. La oportunidad perdida de dar las gracias a todos los que le habían rescatado perseguiría a Loren Oelkers durante los 50 años siguientes.

HISTORIA VIRAL | Rick Goff tal y como apareció en un periódico en julio de 1973, poco después de ayudar a salvar la vida de Loren Oelkerse. (Foto: Helena Independent Record)

Encontrar a sus salvadores

Como él mismo reconoce, Loren Oelkers ha tenido una vida bendecida. Ha desarrollado una carrera de 33 años en la Guardia Nacional del Ejército en Helena, en la que alcanzó el rango de coronel. Se casó con Maureen, su novia del instituto, y juntos han visto a sus tres hijos llegar a la edad adulta y traer al mundo a 10 nietos, lo mejor de sus vidas.

“Nada de esto habría sido posible si Jim no se hubiera tirado al agua y me hubiera sacado, y si Rick no hubiera estado ese día en el lago y supiera cómo hacer la reanimación cardiopulmonar”, comentó Loren el viernes. “He pensado mucho en ellos. Añadieron 50 años a mi vida que no debería haber conseguido. Eso es un milagro”.

Sin embargo, aún quedaba una tarea por hacer: acercarse personalmente a los hombres que le habían salvado y darles las gracias. Esa tarea se hizo más urgente a partir de 2020, cuando Loren sufrió un derrame cerebral. Como parte de su rehabilitación, se pidió a Loren que escribiera historias sobre su vida para ayudarle con su rehabilitación cognitiva, sus habilidades motoras y, quizá lo más importante, para compartir los recuerdos de su experiencia vital con su familia.

En el Día del Padre de este año, su hija Erin le compró a Loren una suscripción a Storyworth, una plataforma digital que anima a la gente a escribir las historias de su propia vida para imprimirlas en un libro de tapa dura.

“Cada semana te hacen una pregunta y tienes que escribir una historia basada en la pregunta que te han hecho”, explica Loren. “Una de las preguntas era: ‘¿Alguna vez te han rescatado en sentido figurado o literal? Así que, por supuesto, escribí la historia de cuando me ahogué en 1973″.

“Cuando mi hija leyó la historia dijo: ‘esto es increíble’”, recordó Loren. “Lo sé”, le dije, “pero la historia no está terminada. Tengo que encontrar a estas personas. Espero que los dos sigan vivos. Quiero conocerlos y darles las gracias”.

La pregunta de Storyworth no podía llegar en un momento más significativo. Habían pasado casi exactamente 50 años desde la experiencia cercana a la muerte de Loren. Se sintió obligado a acercarse a quienes le habían salvado.

“Una vez que escribió esa historia, creo que puso algo en movimiento”, dijo Maureen, la esposa de Loren. “Llevaba años pensando en ello, pero el hecho de sentarse y tomarse el tiempo de escribirlo y dar a nuestros hijos esa información... creo que le impulsó a pensar: ‘Tengo que hacer esto’”.

Encontrar a cualquiera de los dos hombres no parecía tarea fácil. En el caso de Rick Goff, tenía una pequeña ventaja: había guardado la historia publicada en el periódico de Helena unos días después de su rescate.

“Tenía una foto del señor Goff con la Guardia Nacional Aérea y sabía que había vivido en Great Falls”, explicó Loren. “Así que fui al catastro de Montana y así fue como encontré su dirección”.

“No confiaba en absoluto”, dijo Loren sobre las posibilidades de conectar con Rick Goff 50 años después. “Pensaba: bueno, Rick tiene que tener unos 80 o 90 años. No confiaba del todo en tener noticias suyas”.

Aun así, le escribió una carta a Rick, diciéndole en parte: “Soy Loren Oelkers, el adolescente de 17 años que reviviste en Canyon Ferry el 4 de julio de 1973. Permítame empezar dándole las gracias por salvarme la vida. Han pasado 50 años, pero he pensado en usted miles de veces a lo largo de los años. Fui realmente una de las personas más afortunadas del mundo aquel día y doy gracias a Dios por haberle colocado a usted y a su familia en el lago aquel día. Señor, puede que usted no se considere un héroe, pero yo sí, y no puedo agradecérselo lo suficiente”.

Para entonces, Rick se había mudado de su casa de Great Falls, donde llevaba 67 años, para instalarse en el centro de vida asistida de Grandview. Sin embargo, su hija, Christine, seguía pendiente del correo que se enviaba a la antigua casa de Rick y le pasó el mensaje a su padre. Llamó a Loren unos días después.

“Cuando hablaba con ella, se me caían las lágrimas”, cuenta Loren al enterarse de que Rick estaba vivo. “Le dije a Chris que no tenía ningún interés externo, aparte de que quería conocer a su padre. Quería darle un apretón de manos y un abrazo y simplemente darle las gracias por salvarme la vida”.

“No soy un héroe”, respondió Rick a la primera carta de Loren, como suelen hacer todos los verdaderos héroes. “Cualquiera con conocimientos de reanimación cardiopulmonar podría haber hecho lo mismo. Dios estaba ocupado ese día y me pidió que le hiciera un favor. Así que lo hice. El milagro estuvo en la sincronización de los acontecimientos. Nos quedaban los últimos 60 segundos”.

“Estoy deseando conocerte en persona para compartir contigo algunas historias”, respondió Loren. “Apenas pude dormir después de escuchar a (Chris) porque estaba emocionado como un niño por tener la oportunidad de conocerte”. Después de más de 50 años, esa oportunidad tan esperada llegó el viernes. Siguieron muchas lágrimas.

“No quiero que esto sea cosa de uno y ya está”, dijo Oelkers. “Quiero que sigamos correspondiéndonos. Me arrepiento de no haber intentado contactar con él hace mucho tiempo, pero estoy muy contento de haberlo hecho finalmente y de que hayamos podido conectar y compartir estas historias. Espero poder hablar también con Jim Funk”.

HISTORIA VIRAL | Loren Oelkers y Rick Goff se reúnen por primera vez, 50 años después de que Goff ayudara a salvar a Oelkers de morir ahogado en el lago Canyon Ferry. (Foto: David Murray)

¿Qué ha sido de Jim Funk?

La ventaja que tuvo Loren Oelkers para encontrar a Rick Goff no ha sido la misma para el rescatador Jim Funk.

Las noticias de los periódicos de la época ofrecen pocas pistas útiles para identificar a Jim Funk, aparte de que se referían a él como un “residente de Helena”. Loren cree que estaba en servicio activo con el ejército en el momento del rescate, y probablemente regresó a su destino en los días inmediatamente posteriores.

“Lo he estado buscando, pero hay muchos James Funks en Estados Unidos”, observa Loren. “Reduje mi búsqueda a un graduado del Helena High y su nombre apareció como graduado en 1968; ahora vive en Greybull, Wyoming”.

Buscando en los registros de impuestos sobre la propiedad del condado, Loren cree haber encontrado una dirección de Jim, y recientemente ha enviado una carta a la dirección del condado de Big Horn en la que figura Jim Funk. Si viviera hoy, Jim Funk tendría 75 años. Loren Oelkers aún no ha recibido respuesta.

Es difícil precisar el significado de la búsqueda de Loren de aquellos que le salvaron la vida hace tantas décadas. Vivimos, morimos y, en algún momento intermedio, esperamos haber marcado alguna pequeña diferencia en la vida de las personas que nos rodean.

Si hay una lección que aprender del viaje de Loren y Rick, quizá sea ésta: que nunca se acaba de verdad hasta que se acaba. La gratitud y el corazón de nuestras vidas siempre pueden expresarse, aunque sea medio siglo después. Sólo hay que tomarse el tiempo para expresarlo.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos: Policía regala PlayStation 5 a niño que buscaba empleo para comprarse uno