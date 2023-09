Pertenecer al Servicio Secreto no solo es un honor en Estados Unidos, sino también una señal de alerta si es que te toca estar en la Casa Blanca y es que uno de sus habitantes no es tan amigable con los oficiales. Estamos hablando de ‘Commander’, el perro del presidente Joe Biden, quien acaba de aumentar a una nueva víctima en su historial de mordeduras que ya registra a 11 afectados. Aquí te contamos lo que se sabe de este nuevo caso de ataque del can que se caracteriza por su comportamiento agresivo.

El pastor alemán de pura raza de 2 años mordió a otro agente en los terrenos de la Casa Blanca este lunes 26 de septiembre, según confirmó Fox News que agregó que el oficial fue atendido por personal médico. Un portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) no precisó más detalles.

El historial de mordeduras de ‘Commander’

‘Commander’ no solo es el perro del presidente Joe Biden, sino que es el ‘encargado’ de aterrorizar al personal de la Casa Blanca o del Servicio Secreto desde octubre de 2022.

El grupo conservador de activistas legales Judicial Watch obtuvo previamente informes de los 10 incidentes anteriores hasta enero de 2023 y aquí te enumeramos los más resaltantes. El 3 de noviembre de 2022 mordió a un agente del Servicio Secreto en el muslo y el brazo y tuvo que ser hospitalizado.

En otro incidente, la mordedura de Commander rompió la piel de la mano y el brazo de un miembro del Servicio Secreto. Luego, en enero, mordió y “se agarró” a la espalda de un técnico de seguridad en la casa de Biden en Wilmington, Delaware .

Cuestionamientos a ‘Commander’ y Joe Biden

Hace algún tiempo, el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton, dijo que los incidentes “plantean preguntas fundamentales” sobre por qué Joe Biden “permitiría que su perro atacara y mordiera repetidamente al personal del Servicio Secreto y de la Casa Blanca”.

“Estos impactantes registros plantean preguntas fundamentales sobre el presidente Biden y el Servicio Secreto (...) Este es un tipo especial de locura y corrupción en el que un presidente permitiría que su perro atacara y mordiera repetidamente al personal del Servicio Secreto y de la Casa Blanca. Y en lugar de proteger a sus agentes, el Servicio Secreto intentó ocultar ilegalmente documentos sobre el abuso de sus agentes y oficiales por la familia Biden”, dijo.

En julio de este año, desde la Casa Blanca se manifestó que el matrimonio Biden planeaba someter al can a un nuevo entrenamiento para controlar su comportamiento, aunque de momento, se desconoce si se llevó a cabo esta iniciativa.

‘Commander’ llegó a la residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos en diciembre de 2021, luego que los Biden enviaran a su perro Major a vivir con amigos en Delaware, pues también se comportó de manera agresiva, incluso mordiendo al personal del Servicio Secreto y de la Casa Blanca. El nuevo integrante fue un regalo de su hermano Jamen.

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk — President Biden (@POTUS) December 20, 2021

El mandatario y la primera dana también tuvieron a ‘Champ’, otro pastor alemán que murió tras acompañarlos por 13 años y cuidan de ‘Willow’, su gato.

Según expertos, la raza pastor alemán, como ‘Commander’, es conocida por sus conductas y tendencias dominantes, es por eso que particpan en tareas de seguridad. Se consideran buenos perros guardianes, pero si no son entrenados, suelen tener tendencia agresiva.