Lionel Messi tuvo un inicio espectacular en el Inter Miami, a tal punto que una pléyade de famosos estuvo presente durante sus presentaciones. Sin embargo, en las últimas semanas las lesiones lo alejaron de algunos partidos para tristeza de los miles de fanáticos. Aun con estos antecedentes, la directiva del equipo de Florida decidió aumentar el precio de los abonos para la temporada 2024 y en las redes sociales han hecho evidente su furia.

Desde que Lionel Messi se incorporó al Inter Miami, a mediados del 2023, los fanáticos del equipo de Florida pagaban 485 dólares por el abono de la temporada. La inversión fue más que rentable, pues vieron al astro del fútbol en su esplendor, anotando goles, asistiendo y realizando jugadas brillantes.

Sin embargo, la dirigencia de Las Garzas anunció que desde el 2024 tendrá un precio de 884 dólares, es decir, casi el doble. Además, las suites del El DRV PNK Stadium está valorizado en 7 mil 650 dólares (en la temporada pasada costaba 3 mil 600 dólares), de acuerdo con Daily Mail. Además del estacionamiento VIP preferencial, las personas que adquieran este beneficio, tienen acceso a una entrada VIP y vistas incomparables.

La furia de los hinchas del Inter Miami y la lesión de Messi

Tras conocerse la noticia, varios hinchas del Inter Miami hicieron evidente su molestia en las redes sociales.

“Es una jodida falta de respeto para tus fieles seguidores”, “Todavía no tenemos un estadio real y la mejora en la calidad del juego no refleja el aumento del 82% en los precios”, “La liga tiene que intervenir en algún momento para detener esta locura. Ese nuevo estadio estará vacío después de que Messi se vaya”, fueron algunos comentarios de hinchas enfurecidos.

Inter Miami enfrentará este sábado al New York City Football Club por una nueva fecha de la MLS. Para infortunio de sus hinchas, Lionel Messi no entrenó este viernes por molestias musculares y su presencia no es segura. En el cotejo anterior de Las Garzas, el ‘10′ argentino no estuvo presente y su cuadro perdió la final de la U.S Open Cup ante el Houston Dynamo.

Video recomendado

Lionel Messi y su proyección