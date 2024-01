Inter Miami presentó este martes su nueva camiseta para esta temporada 2024 y, además, Lionel Messi bautizó oficialmente el mayor crucero del mundo, el Icon of the Seas de Royal Caribbean. Mira las mejores imágenes del evento que causó furor en las rede sociales y todos los detalles.

Después de sus dos primeros amistosos del año, en los que no consiguió victorias, Inter Miami presentó la camiseta que lucirá en la temporada 2024 en el Icon of the Seas de Royal Caribbean, el crucero más grande del mundo que llegó al puerto de Miami en horas previas.

Inter Miami y Royal Caribbean anunciaron un acuerdo multianual de patrocinio como el socio principal y socio oficial de vacaciones del club de fútbol de Miami.

Lionel Messi, el padrino del crucero más grande del mundo

Durante la ceremonia, Lionel Messi bautizó al crucero más grande del mundo, colocando un balón en un sitio estratégico y luego rompió una botella de champaña contra la proa del navío.

“Es un gran honor para mí, sé lo que significa este barco para la ciudad de Miami y para el mundo entero, así que sin más nombro a este barco Icon of the Seas. Dios los bendiga y a todos los que naveguen en él”, dijo el ‘10′ argentino.

الأسطورة ميسي في حفل إعلان القميص الإحتياطي و أيضًا تسمية سفينة Royal Carribean الراعي الجديد للنادي



"أهلاً شكرًا جزيلًا وقبل كل شيء أود شكر جميع المتواجدين في Royal Carrbiean لمنحي هذا الشرف وهو فخر كبير لي لكل ماتعنيه هذه السفينة لمدينة ميامي ولجميع العالم لذا أُعلن تسميتها بـ… pic.twitter.com/z2LsIs1K8R — Messi Xtra (@M30Xtra) January 23, 2024

El crucero es el más largo del mundo, con 365 metros (1.198 pies) de eslora y zarpará para su primera travesía este fin de semana.

Te recomiendo ver este video

The Best 2023: Messi se impone a Haaland y Mbappé y gana nuevo premio FIFA