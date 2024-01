Los Chiefs visitaron el último domingo la casa de Buffalo Bills, por los playoffs de la NFL, y todas las miradas apuntaron hacia Taylor Swift, quien fue apoyar a su novio Travis Kelce. La cantante de 34 años fue abucheada por varios fanáticos y el ala cerrada salió en su defensa tras viralizarse las escenas en las redes sociales.

Apenas hizo su ingreso al Highmark Stadium, en Orchard Park, Nueva York, la casa de los Buffalo Bills, Taylor Swift fue increpada por fanáticos del equipo local. Sin embargo, la artista de 34 años se lo tomó deportivamente e incluso lanzó un beso volado al grupo que trataba de hacerle sentir incómoda.

El comportamiento de varios aficionados de los Bills continuó cuando la novia de Travis Kelce se ubicó en un palco, donde estuvo al lado de Donna Kelce, Jason Kelce y otros amigos. Fue abucheada en el recinto y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Travis Kelce sale en defensa de su novia Taylor Swift

Las imágenes que se viralizaron llegaron a Travis Kelce, de acuerdo con el sitio The Mirrror Us, y el ala cerrada no tardó en salir en su defensa.

“¿Qué tan repugnante puede ser la gente? A veces me hace llorar ver cómo la sociedad prospera siendo odiosa hacia los demás. Sed amables y animad a la gente, por favor”, dijo Travis Kelce en la sección de comentarios de uno de los videos.

No todo fueron abucheos para Taylor Swift. Una niña swiftie le preparó un cartel y, para que la artista lo lea, Jason Kelce tuvo un tierno gesto con ella.

Te recomiendo ver este video

VIDEO VIRAL | Así fue la experiencia de una joven que asistió al concierto de Taylor Swift en Brasil: “Era el infierno”. (Video: TikTok @justunalectoramas)