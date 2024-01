El famoso diseñador de joyas con sede en Filadelfia, Steven Singer, está emocionado ante la posible propuesta de compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce. Tanto es así que ofrece al astro de la NFL un anillo personalizado valorado en $1 millón para la ocasión.

En una entrevista con Page Six, el propietario de Steven Singer Jewelers expresó su entusiasmo: “Reconozco que la pareja más destacada a nivel mundial tiene abundantes opciones al elegir anillos de compromiso, si deciden casarse. En caso de que lo hagan, sería un honor ayudar a diseñar un anillo verdaderamente extraordinario exclusivamente para ellos”.

Singer revela que tiene una razón “profundamente personal” para querer diseñar esta pieza sentimental de forma gratuita: “Mi hija es una ávida fan de Taylor Swift, y admiramos no solo a ella, sino también a los valores que defiende”.

En cuanto al diseño, el experto en joyería ya tiene una idea de lo que la intérprete de “Cruel Summer” podría desear. Sugiere un anillo de diamante Earth Born de 7.5 quilates con corte esmeralda de estilo Art Deco, hecho a mano en platino y con diamantes reales sin defectos visibles.

Dado que Kelce y Swift tienen un patrimonio neto combinado de casi $800 millones, Singer promete donar el costo del anillo a la organización benéfica que elijan si deciden costear el anillo por sí mismos.

CELEBS | El joyero Steven Singer ofreció a Taylor Swift y Travis Kelce un anillo de compromiso personalizado de cortesía valorado en hasta 1 millón de dólares. (Foto: chariah/Instagram)

Taylor y Travis planean comprometerse

Este gesto generoso de Singer surge después de que Page Six informara exclusivamente la semana pasada que la cantante de “Blank Space” y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs ya tienen planes de dar el siguiente paso en su relación.

“Taylor y Travis lo han discutido y hay un plan”, revela una fuente interna. “Se comprometerán en su aniversario de un año en julio”.

Según nuestra fuente, la pareja de alto perfil, que comenzó a salir en julio de 2023, prefiere posponer el compromiso por ahora porque “no quieren que parezca una locura apresurada”.

Un informante previo nos contó que el jugador de fútbol americano ya solicitó el permiso del padre de la ganadora del Grammy, Scott Swift, para casarse con ella.

“Scott ha dado su bendición de todo corazón, y Travis ha estado hablando con amigos sobre un anillo”, afirma una fuente cercana a Kelce.

Desde que hicieron pública su relación en septiembre de 2023, todas las miradas están puestas en la cantante de “All Too Well”, de 34 años, y el campeón del Super Bowl en dos ocasiones, también de 34 años. Han pasado tiempo juntos tanto en la casa de Kelce en Kansas City como en el apartamento de Taylor en Nueva York. También compartieron momentos con el padre de la estrella del pop en América del Sur.

La cantante de “Look What You Made Me Do” se ha convertido en un pilar en los juegos de fútbol de Kelce, mostrando así su apoyo a su pareja.

“Cuando dices que una relación es pública, significa que voy a verlo hacer lo que ama, estamos ahí el uno para el otro, otras personas están presentes y no nos importa”, dijo en su entrevista con Time magazine en diciembre de 2023. “Estamos orgullosos el uno del otro”.

