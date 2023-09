El caso de una pareja estadounidense está dando de qué hablar pues, además de su diferencia de edad de 25 años, se dio a conocer que la mayor de ellas le dictó clases a la menor en 2004, cuando esta cursaba el séptimo grado de primaria.

Monica Foster, de 32 años, y su esposa Michelle, de 57, suelen recibir miradas extrañas y comentarios de todo tipo; sin embargo, aseguran haber aprendido a convivir con todo el revuelo provocado por su relación.

“La gente pregunta: ‘¿Es esa tu mamá?’ o incluso, ‘¿Es esa tu abuela?’ todo el tiempo”, dijo Mónica. “Aprendimos a reírnos o ignorarlo, pero si me ves besándola, ¿por qué me preguntas si es mi mamá?”.

La establecida en Chicago enfatizó que “obviamente” no tuvo ninguna relación con su ex maestra cuando tenía 13 años, pero era buena estudiante y una de las favoritas de la clase.

Después de terminar la escuela, Monica, que acababa de declararse homosexual, utilizó Facebook para ver cómo le estaba yendo a Michelle en abril de 2020.

En agosto de 2021, empezaron a verse y sintieron una conexión muy profunda, tal como lo describe la menor de ellas. “Ambas estábamos en lugares realmente oscuros en ese momento”, recordó. “Encontrar a alguien con quien puedes identificarse y ser vulnerable me hizo sentir segura”.

En mayo, terminaron sus respectivas relaciones para poder estar juntas. Tanto Monica como Michelle estaban comprometidas por aquel entonces.

“A medida que nos acercamos, me preocupaba la diferencia de edad y cómo nos conocimos, pero tuve que dejarlo todo atrás”, dijo por su parte Michelle.

Se casaron en junio de 2023 y describieron su boda frente a la frente a la playa de Suttons Bay como un “día perfecto”.

“El día de nuestra boda fue muy importante para mí; no me importa lo que piense la gente porque no están viviendo mi vida, yo sí”, agregó la estadounidense.

Desde que se casaron, ella y sus dos hijos buscan establecerse con Michelle. “Estamos listos para estar juntos en casa”, concluyó la mujer.

