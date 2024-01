Bien dicen que son ángeles en la tierra y que dan todo por cuidar a quienes aman. Esta historia que en un inicio parecía de terror tuvo un final menos dramático gracias a Macho, el leal perro de la familia. Todo empezó en la víspera de Año Nuevo cuando un incendio destruyó la casa de Nicole Evans. Cuando el fuego y humo empezaron a afectar a todos, la mascota no dudó en ayudar al hijo a escapar justo a tiempo. Aquí los detalles del caso que acaparó la atención de todos en Florida, Estados Unidos.

La madre soltera que vive en Safety Harbor vivió momentos de desesperación cuando se encontraba lejos de su vivienda y recibió una llamada alertando que estaba en llamas, el domingo 31 de diciembre a las 5 de la madrugada.

Perro dio mordisco a joven para salvarlo de incendio

El perro de la familia se dio cuenta de que algo no estaba bien, por lo que despertó al hijo adolescente Griffin para alertarlo sobre el incendio. Para eso “le dio un mordisco”.

“Siguió atacándolo y luego le dio un mordisco, un par de ellos y lo despertó. Y Griffin dijo: ‘¿Qué está pasando?’. Y tan pronto como se dio la vuelta, no había duda de que tenía que irse. Tuvo que irse rápido”, explicó la madre al medio local WFLA.

Nicole Evans agregó que “probablemente fue la peor experiencia de mi vida no estar con la persona que más amas mientras le sucede algo sobre lo que no puedes hacer nada”.

HISTORIA VIRAL | Nicole Evans no estaba junto a su hijo Griffin cuando empezó el incendio, pero su fiel perro Macho lo salvó. (Foto: GoFundMe)

La mujer comentó que vive en Safety Harbor desde hace dos décadas y que gracias a sus vecinos está iniciando el año con más animos pese a haber perdido su hogar. “Tengo vecinos y amigos en esta comunidad que han dado un paso adelante más allá de lo que cualquiera podría imaginar que la gente haría por ellos. Y antes de que pudiera recuperarme, ya había gente que me decía que todo iba a estar bien”.

Evans también recalcó que “todo es reemplazable”, menos su fiel compañero: “Él no es reemplazable, mi perro no es reemplazable, mi gato y yo no hubiéramos querido que el resultado fuera otra cosa que esto”.

Por el momento el Departamento de Bomberos de Safety Harbor dijo que la causa del incendio aún está bajo investigación y se creó un GoFundMe para ayudar a la familia Evans.

