Los oncólogos cumplen una función muy importante en la recuperación de los pacientes con cáncer. En Estados Unidos, una mujer de 70 años invitó a dos médicos para que le acompañen al altar y la historia se volvió viral.

En el 2021, Sheri James, de 70 años, fue diagnosticada con cáncer de ano, una afección poco frecuente que se produce en el conducto anal y puede provocar síntomas como el sangrado rectal y el dolor de ano, según Mayo Clinic.

Apenas recibió la noticia, tuvo la idea de terminar con su pareja Bill James, pues él deseaba viajar. Sin embargo, el hombre de 77 años se negó rotundamente y la acompañó en todo momento para que pueda superar la enfermedad.

“Estuve saliendo con Bill por un tiempo. Y luego me diagnosticaron cáncer anal de células escamosas. Y le dije, parece que es hora de terminar. Voy a lidiar con el cáncer y creo que debes irte a viajar como siempre quisiste. Y él se negó”, dijo Sheri a ABC News.

La pareja dejó su casa en Seven Springs, Carolina del Norte, para trasladarse a Houston, Texas, y atenderse en el Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas, especializado en cáncer de ano.

Sheri se casó después de superar el cáncer

Entre abril y marzo del 2021, Sheri se sometió a un tratamiento de quimioterapia y radiación. En estos tres meses, el cáncer desapareció y los oncólogos Van Morris y la Dra. Emma Holliday fueron claves en su proceso de recuperación.

Libre de cáncer, la exenfermera de obstetricia y su pareja Bill se comprometieron en enero del 2023 y se casaron el 11 de junio en New Bern, Carolina del Norte. Dos invitados que no podían dejar de estar presentes en la ceremonia eran los doctores que la atendieron.

“Ni siquiera podía imaginar casarme sin ellos. A menudo les decía: ‘Están trabajando tan duro para salvarme la vida. ¿Por qué no haría lo que me dicen?’ Bueno, para seguir con eso, ¿por qué no querría celebrar esta vida que me han ayudado a darme con ellos? Entonces, es casi una obviedad. Tenían que estar allí. Tenía que preguntarles”, indicó al medio estadounidense.

Los doctores no duraron en asistir a la ceremonia y afirmaron que lo recordarán toda la vida.

