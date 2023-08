Continuar con los estudios en el extranjero es siempre una gran oportunidad para abrirte nuevas fronteras, establecer contactos y ampliar tu círculo laboral con enriquecedoras experiencias, sin embargo, todo lo contrario fue lo que vivió una joven española que viajó a Estados Unidos para seguir su carrera, ella se hizo viral en los últimos días al compartir su extraño caso.

La joven influencer vivió un terrible primer día en Instituto de Estados Unidos cuando se disponía a iniciar segundo de bachillerato. Un drama que tuvo noticia tras noticia mala que se animó a enlistar para conocimiento de sus seguidores en redes.

Para comenzar, ella cuenta que apenas llegó al instituto, no la dejaron ingresar pues había problemas con su matrícula, por lo que tuvo que esperar hasta tres horas para recibir una respuesta de su coordinadora local y el colegio. Lo peor de todo es que no le brindaron una solución, simplemente le dijeron que se retire a casa.

Para colmo de males, al día siguiente el problema seguía sin resolverse y a ello se sumó que no la permitían realizar el curso en mención, por lo que la obligaron a realizar un curso menos, es decir primero de bachillerato. Esto la hizo preocupar pues al no realizar segundo de bachillerato no iba a poder convalidar curso y por lo tanto no podía graduarse en España.

La obligaron a llevar cursos ajenos a su rama

Concluyendo con su desagradable pasantía, cuenta que finalmente tuvo que adecuarse a las exigencias de la escuela como el de llevar cursos de biología y química, que nada tenían que ver con su vocación. Asimismo, no le permitían vestirse como ella deseaba a de acuerdo al código de vestimenta de la casa de estudios.

Agrega también que cuando intentó inscribirse en el equipo de voleybol de la institución, no se lo permitieron ya que las suscripciones se encontraban cerradas. Por todo eso y mucho más, ella no se ha sumado al grupo de personas en redes sociales que recomienda viajar a Estados Unidos a seguir sus estudios.

