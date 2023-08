Mediante sus redes sociales, un joven latino que se encuentra en los Estados Unidos se dedica a documentar su experiencia en la nación norteamericana. Además de mostrar las diferencias culturales y sociales que encuentra a diario, el usuario ‘@travel_luke’ compartió recientemente lo que no le gusta de vivir en Miami, ciudad ubicada en la parte sur del estado de Florida.

“Cosas que no me gustan de la ciudad de Miami”, comenzó diciendo el tiktoker de origen argentino. Luego, explicó que, a pesar de que se trata de uno de los destinos más visitados en el país por tener playas y un “clima perfecto”, el lugar se caracteriza por tener dos graves problemas que parecen no tener una pronta solución: el tránsito y el transporte público.

Primero, el joven señaló que, si trabajas en Miami, es muy probable que vivas fuera de la ciudad debido a los altos costos de los alquileres. Ello implica que utilices las avenidas principales todos los días para movilizarte, al igual que miles de personas, por lo que debes soportar el intenso tráfico que se genera pues estas vías colapsan en las horas pico.

Por otra parte, el sistema de transporte es “ineficiente” según el usuario, ya que los autobuses tienen tramos muy cortos y a veces llegan fuera de horario debido al tráfico. “Además cada boleto cuesta 2,25 dólares. Imagínense tomar dos o tres buses por día”, agregó el argentino.

“Así que si venís a Miami, el tránsito va a ser uno de tus peores enemigos. A menos que vivas en el centro de la ciudad”, concluyó el tiktoker, cuyo testimonio superó las 130 mil reproducciones y generó toda clase de reacciones.

“Lo peor es el clima”; “eso es en casi todo USA, Los Ángeles igual solo que aquí imposible encontrar renta barata”; “eso es en todo USA”; “el tránsito no es tan pesado, peor es mi país”; “no es para tanto”, escribieron las personas.

Lo bueno y lo malo de vivir en Miami

La percepción de Miami varía y depende de las preferencias y circunstancias de cada persona. Aquí hay algunos factores a tomar en cuenta.

Lo bueno de Miami: clima agradable y cálido durante gran parte del año, playas cristalinas, diversidad cultural, entretenimiento variado y oportunidades económicas en diversas industrias.

Lo malo de Miami: alto costo de vida, tráfico congestionado, clima húmedo, desigualdad económica.

Video recomendado

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)