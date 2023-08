Los usuarios latinos han encontrado en TikTok la plataforma ideal para compartir sus experiencias tras viajar a los Estados Unidos y comenzar una nueva vida en este país diverso y multicultural. Desde consejos sobre inmigración, educación y cultura, el contenido difundido por estas personas se convierte en un recurso valioso para quienes desean seguir el mismo camino.

Precisamente, un joven oriundo de Argentina que se encuentra en la ciudad de Miami subió un video en donde muestra el local de ropa más barato de EEUU. Según el testimonio de @travel_luke, se trata de la icónica tienda Ross Dress for Less, conocida por sus precios bajos en prendas de vestir y artículos para el hogar.

“Ya hicimos un video con el día específico para ir a comprar acá y encontrar las mejores ofertas. Anda con una persona mayor. Invita a alguno de tus abuelos o al vecino. Porque los martes si vas con un adulto con más de 55 años vas a tener un 10% de descuento en la final de la compra”, indicó el tiktoker.

Para acceder a este beneficio, señala el argentino, es necesario unirse al programa Every Tuesday Club. Por otra parte, reveló que si alguien compra un producto, y a la semana siguiente esta prenda está en rebaja, el cliente puede devolverlo antes de los 30 días y obtenerlo con la nueva oferta.

Luke agregó que la tienda lleva a cabo una venta de liquidación en enero, mes en donde muchos artículos se venden por menos de 50 centavos de dólar. “En esa época renuevan todo el inventario para el año entrante”, aseguró el usuario.

El clip del argentino no tardó en volverse viral, superando en poco tiempo las 100 mil reproducciones y los 4 mil ‘me gusta’. El material también generó una gran cantidad de comentarios, tales como: “yo pensando que iba a comprar arroz”; “una tienda para comprar valijas, maletas baratas? en MIAMI o Orlando?”; “yo me compré unos zapatos Calvin Klein a US$0.49. No podía creerlo”.

¿Qué es Ross Dress for Less?

Cabe agregar que Ross Dress for Less es una cadena de tiendas de descuento que ofrece una amplia variedad de productos, incluyendo ropa, calzado, accesorios, artículos para el hogar y más.

Fundada en 1982, Ross se ha convertido en una opción popular para los compradores que buscan encontrar productos de marca a precios reducidos.

La característica distintiva de la marca es su enfoque en ofrecer productos de calidad a precios más bajos que los precios de venta al público en otras tiendas departamentales y boutiques.

