Establecerse en otro país es el camino escogido por millones de personas que lo dejan todo buscando tener un mejor futuro. Mediante las redes sociales, algunos de ellos comparten su experiencia como emigrantes y sorprenden con sus revelaciones al conocer diferentes culturas estando lejos de su tierra.

Precisamente, un hombre de México, que radica en Estados Unidos desde hace seis meses, publicó un video en el que habla sobre lo complicado que ha sido para él empezar a vivir en la nación norteamericana. Su testimonio se volvió viral y generó una gran cantidad de reacciones.

“Han sido los seis meses más difíciles de mi vida en cuestión de aprender la cultura, aprender cómo funciona todo aquí y cómo puedo proveer para mi familia, también aprender a hacer amigos”, dijo el usuario Steven Pendleton (@stevenjpendleton) en referencia a lo dificultoso que le resulta adaptarse al estilo de vida del estadounidense.

Asimismo, habló sobre el hecho de estar en un lugar desconocido y alejado tanto de amigos como familiares. “Llegas a vivir una cultura diferente, es un shock. No conoces a nadie, tus familiares te critican, te dicen que para qué te vas. Llegas a un mundo donde no sabes nada, dependes de tu GPS para moverte a diferentes lugares. Es difícil empezar desde abajo, no tener conexiones”, continuó.

“Llegas a vivir en una situación donde eres vulnerable, donde vienes a esforzarte y todo se vuelve en tu contra. Sientes que no puedes salir adelante. Admiro a los latinos que vienen a trabajar a este país, donde hay oportunidades y puedes avanzar muchísimo más rápido, pero al principio es bien difícil”, añadió.

Por otra parte, mencionó que las cosas en EEUU no son de sueño, tal como suelen creen la mayoría de personas. “Mucha gente piensa que al llegar a EE.UU. se va a hacer rica, pero no, necesitas trabajar, ahorrar, invertir. El que no trabaja aquí no come”, enfatizó.

El relato del mexicano se viralizó con más de 600 mil reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones. Mientras que algunos le expresaron su apoyo por sus ganas de salir adelante y su honestidad al referirse al tema, otros aseguraron que la situación se repite al emigrar a cualquier otro país.

“Haz de cuenta que es otro planeta”; “Tengo dos meses y me siento perdida. Todo es con otro idioma, no conozco lugares, pido trabajo y me dicen que no”; “EE.UU. es como una universidad donde tienes que aprender de todo”; “Yo llevo 23 años aquí y todavía es complicado”; “Eso es en todos los países, siempre el comienzo es muy difícil”, escribieron las personas.

¿Cuánto dinero debo ganar para vivir cómodamente en EEUU?

Una investigación reveló que, en 2023, una persona soltera necesita ganar un promedio, después del descuento por impuestos, de US$ 68,499 al año para vivir cómodamente en las 25 áreas metropolitanas consideradas para el estudio. Es decir, 20% más que en 2022, cuando el salario requerido era de US$ 57,013.

¿Cómo se define un estilo de vida “cómodo”? SmartAsset utilizó la regla presupuestaria 50/30/20, que asigna el 50 % de los ingresos, después de impuestos, a los gastos básicos de subsistencia (necesidades), el 30% a gastos discrecionales (deseos) y el 20% a ahorros o pagos de deudas.

Video recomendado

Si eres una de las personas que está interesada en viajar a Estados Unidos, mira AQUÍ los pasos que necesitas seguir para solicitar la visa.