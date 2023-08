Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para que personas que se mudan a otros países compartan su experiencia y hablen no solo de la parte positiva, sino también sobre las dificultades con las que se enfrentan al emigrar por primera vez.

Precisamente, una joven de Argentina que llegó a España buscando mejores oportunidades se volvió viral al hablar sobre los problemas que tuvo en la nación europea. En un video de TikTok, Antonella Brandolino señaló que no todo es “color de rosas” en el extranjero, tal como lo indican algunos tiktokers que aseguran que se pueden cobrar grandes sueldos sin mucho esfuerzo.

“Me acaban de echar de mi trabajo, el cual fue el octavo o noveno desde que estoy en España. En ese tiempo me mudé como cuatro veces desde Madrid a Marbella y después a Málaga. Estuve trabajando en una empresa hace cinco meses y me acaban de echar porque se cumplía el periodo de prueba. Esto no es un descargo porque me hicieron un favor echándome”, empezó diciendo la chica identificada como @brandolinoantonella.

Asimismo, reveló que esta empresa “utilizó el racismo” para hacerla sentir incómoda y obligarla a renunciar. “Tengan en cuenta que acá, en España, los argentinos son latinoamericanos. Ellos les dicen panchitos. No se dejen pisotear, me echaron por xenofobia, estoy cien por ciento segura. Me denigraban por mi acento y además no voy a trabajar por dos mangos. Salvo que tengas un máster, acá hasta los 35 años sos categoría junior”, agregó.

Para finalizar, Antonella advirtió la importancia de tener en cuenta su testimonio a la hora de hacer caso a lo que dicen algunas personas en Internet. “Ojo con lo que dicen en las redes, no es todo color de rosa. Acá es difícil conseguir trabajo, sos latinoamericano. Alcen la voz y no se dejen pisar”, indicó la argentina.

Foto: @brandolinoantonella / TikTok

Su situación, según explica, se complica porque no recibe ningún tipo de ayuda de parte de sus familiares. “Uno necesita trabajo, no tengo la posibilidad de que mis viejos me ayuden. Vine con 23 años y tengo 25, pero no me ayudan. A pesar de eso, no voy a permitir que me falten el respeto”, añadió.

El testimonio de la joven se viralizó y generó toda clase de reacciones. Mientras que algunos le expresaron su apoyo, otros hicieron hincapié en la importancia de no generalizar ante una mala experiencia.

“No todo el mundo ni todas las empresas son así, pero respeto tu opinión. También el sueldo aquí es mucho más alto que allá, por lo general” o “estoy trabajando en Madrid hace 8 meses y no siento xenofobia, ni nada relacionado con discriminación”, fueron algunos de los comentarios dejados por las personas.

¿Dónde se encuentra más trabajo en España?

Madrid y Cataluña siguen siendo los dos principales centros de generación de puestos de empleo en España. Concretamente, estas dos comunidades aglutinan el 59% del total de vacantes ofertadas, según informan desde Apúntate Una.

