En un emocionante giro del destino, una familia de Texas finalmente se ha reunido con su querido perro, después de una separación que duró más tres largos años y cubrió más de 300 millas. El reencuentro con su leal compañero de cuatro patas ha dejado a la familia en lágrimas y llena de alegría, reafirmando la creencia en la increíble conexión entre humanos y animales.

La historia comienza en julio de 2020 cuando Jack y Jill, dos pitbulls, desaparecieron del patio trasero de la familia Smith en Little Rock, Arkansas. A pesar de los esfuerzos desesperados para encontrarlos, Jack y Jill parecían haberse esfumado sin dejar rastro. La familia colocó carteles por toda la ciudad, buscó en refugios de animales y redes sociales, pero el destino de sus perros seguía siendo un enigma.

Eventualmente, Rex, Britnee Smith y sus dos hijos tuvieron que mudarse a McKinney, Texas, a unas 300 millas de distancia. De vez en cuando recibían llamadas de los refugios u obtenían fotos de perros que podrían ser suyos, pero Jack y Jill nunca fueron localizados. Rex dijo que la familia perdió la esperanza de volver a encontrar a sus perros, pero nunca se olvidaron de ellos.

Más de tres años después, y en una inesperada vuelta de los acontecimientos, la familia recibió una llamada que les cambió la vida. Friends of the Animal Village, una organización de rescate de animales en Little Rock, había encontrado a Jill vagando por las calles. Gracias a un microchip que tenía implantado, pudieron identificarla y rastrear a su familia original.

“Es como si nunca nos hubiera dejado”

El emocionante reencuentro ocurrió en las instalaciones de la organización de rescate, donde lágrimas de felicidad fluyeron libremente. Los abrazos y lamidas llenaron la habitación, mientras Jill reconocía a sus dueños y demostraba su entusiasmo saltando y dando vueltas. La familia Smith apenas podía contener su emoción, sintiendo una mezcla de incredulidad y alegría abrumadora al tener a su querida compañera peluda de vuelta en sus brazos.

“Es como si nunca nos hubiera dejado”, dijo Britnee a USA Today. “Retomamos cuando ella se fue hace tres años. Llegó directamente a nuestros brazos”. Dijo que ver la reacción de su hija al reunirse con Jill le trajo una alegría indescriptible.

Los Smith dijeron que no están seguros de lo que le sucedió a Jill en los tres años, aunque la encontraron a pocas cuadras de su antigua casa. “Ojalá pudiera hablar”, dijo Rex. “Tenemos tantas preguntas y solo queremos preguntarle ‘Llévanos desde el principio, ¿qué pasó?’”.

Jill estaba sana en general, pero había sufrido algunos rasguños y raspaduras. Sus patas estaban en carne viva, probablemente por el calor de 100 grados en Arkansas.

La familia sigue buscando a Jack y esperan que aparezca en el mismo vecindario donde encontraron a Jill.

