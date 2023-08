Al igual que miles de personas, una joven latina, identificada en TikTok como @melicastro, partió de su natal Argentina hacia Estados Unidos para hacer un intercambio en el programa Au Pair, el cual le permite trabajar como niñera para una familia norteamericana. Además de mostrar su experiencia en el extranjero, ella suele hablar sobre las dificultades que atraviesa como emigrante y los choques culturales con los que se encuentra a diario.

Precisamente, uno de sus videos, en donde habla sobre las cosas que no le gustan de vivir en EEUU, se volvió viral y generó opiniones divididas entre los usuarios. Según contó, las relaciones sociales son muy diferentes a lo que se acostumbra en Latinoamérica, pues los estadounidenses suelen dejar de lado los encuentros con amistades y familiares por estar enfocados únicamente en el trabajo o en los estudios.

“Yo me puedo llegar a morir si no veo a mis amigos en un mes, acá la gente dice ‘sí, mi mejor amiga es tal y no la veo hace dos meses’”, señaló la latina, en referencia a la costumbre norteamericana de no frecuentar con tanta frecuencia a sus seres queridos. “No tienen esa calidez”, agregó.

La argentina reveló que otra cosa que no le gusta de vivir en la nación estadounidense es el costo de vida, el cual es muy superior al de su país de origen. “Acá tienes que pagar hasta por respirar. Pensé que pagamos mucho en Argentina, pero cuando llegas acá te das cuenta de que realmente es por todo”, enfatizó.

“Pagas por parquear, por mirar a alguien mal, pagas por todo”, afirmó la sudamericana, cuyo testimonio se viralizó y superó las 80 mil reproducciones.

Como era de esperarse, su relato generó polémica entre los internautas pues, si bien algunos se mostraron de acuerdo con lo que dijo, otros mencionaron que el estar alejados de amistades y familiares es algo a lo que, con el tiempo, uno logra a acostumbrarse.

“Sí, ya lo sabemos, en los Estados Unidos los dentistas, la ambulancia, las consultas son carísimas y lo otro es que toda la comida es sintética”; “Me encanta el distanciamiento social”; “es verdad lo de la familia, extraño eso”; “osea es para gente solitaria nada más”; “me encanta no ver a nadie”; “otro tema es que los hijos se independizan a los 18 y casi nunca los ves”, escribieron las personas.

¿Cuánto dinero debo ganar para vivir cómodamente en EEUU?

Una investigación reveló que, en 2023, una persona soltera necesita ganar un promedio, después del descuento por impuestos, de US$ 68,499 al año para vivir cómodamente en las 25 áreas metropolitanas consideradas para el estudio. Es decir, 20% más que en 2022, cuando el salario requerido era de US$ 57,013.

¿Cómo se define un estilo de vida “cómodo”? SmartAsset utilizó la regla presupuestaria 50/30/20, que asigna el 50 % de los ingresos, después de impuestos, a los gastos básicos de subsistencia (necesidades), el 30% a gastos discrecionales (deseos) y el 20% a ahorros o pagos de deudas.

