Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para que personas que se mudan a otros países compartan su experiencia y hablen no solo de la parte positiva, sino también sobre las sorpresas que se llevan al emigrar por primera vez.

Precisamente, una joven argentina que radica en Estados Unidos habló sobre la situación que vivió en la nación norteamericana tras sufrir un fuerte dolor de muelas y no poder comprar el medicamento que le recomendó su dentista.

“No saben la tortura que estoy viviendo”, dijo la usuaria, identificada en TikTok como @ddddelfi.s. Ella explicó que empezó a sentir molestias en su dentadura, por lo que se comunicó con su dentista de Argentina y esta le indicó que tenía que comprarse un medicamento; sin embargo, se llevó tremenda sorpresa al ir a la farmacia.

Al llegar, le dijeron que tenía que tener la receta para comprar el fármaco, pero “ir al médico acá me sale 50 mil dólares”, señaló la joven, haciendo saber su preocupación por el hecho.

Al verse imposibilitada de conseguir el medicamento, la dentista le recomendó comprar agua oxigenada, pero esto le generó otro problema. “¿Cuál es el agua oxigenada? No sé, estoy hace 10 horas mirando. No entiendo, estoy muy perdida. ¿Alguien me dice? Necesito agua oxigenada de 10 volúmenes”, indicó la argentina.

“Extrañando la salud pública de la Argentina todos los días”, escribió la chica, cuyo relato se viralizó con más de 100 mil reproducciones y generó todo tipo de comentarios.

“Agua Oxigenada para los Yankees es Hydrogen Peroxide”; “¡Viva Argentina!”; “Ajo, te lo juro, me agarró un fin de semana de vacaciones lejos de cualquier dentista y eso me salvó. Actúa en segundos”; “también existen pharmacy latinas que te venden sin receta, es caro pero te va salir mas barato que una consulta médica espero resuelvas”, escribieron las personas.

¿Cuánto cuesta ir al médico en Estados Unidos?

Actualmente, el sistema de salud en Estados Unidos es el más caro en todo el mundo. Por ejemplo, una consulta médica inicial puede tener un costo promedio de entre 100 y 200 dólares. Además, este rango de precio aumenta al visitar especialistas o requerir servicios de urgencia como hospitalizaciones.

Video recomendado

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)