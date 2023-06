Miles de latinos emigran a Estados Unidos parar hallar mejor suerte, ya sea por su salud financiera, mejor trabajo o calidad de vida. Todos estos temas fueron importantes para Lucas Hudak, un argentino y tiktoker que compartió distintos trucos para vivir mejor en el coloso americano, ¿Qué dijo sobre ahorrar dólares?, ¿En dónde se compra ropa barata? Él, en su experiencia personal, pudo contestar a estar preguntas.

A lucas se le conoce mejor en TikTok como @travel_luke, y en su canal guarda varios ‘hacks life’ sobre cómo lleva una mejor vida desde Miami, en Estados Unidos, aunque sus sugerencias aplican para la mayoría de los Estados.

Su experticia está dirigida ‘especialmente para los recién llegados’, tal y como él definió en un video viral que ya acumuló cerca de 1.3 millones de reproducciones.

Usa los cupones de descuento

En una de las recomendaciones que da Luca, él enumeraró sus claves para tener una buena salud financiera en Estados Unidos e hizo énfasis en el objetivo de ahorrar lo más que se pueda: “Aprende a utilizar los cupones de descuento”, también resaltó los nombres de los comercios más accesibles para hacer las compras del día. “Te vas a ahorrar unos cuantos dólares”, prometió.

Mira el video viral

En un segundo consejo habló de los lugares en específico en donde él hace las compras para llenar la despensa: “Aprovecha a ir al supermercado Aldi, y también visita Walmart que son de los más baratos”, contó lucas.

Las sugerencias no se quedaron allí, también pudo hablar de los centros de abasto de combustibles y cómo sacar provecho de ellos: “Usa el aplicativo Gas Buddy”, de esta forma él tiene al alcance los momentos, horas y lugares con los mejores precios; así evita quedarse varado en medio de las calles de Miami.

“Acostúmbrate a cocinar en tu casa. Te vas a ahorrar si no sales a comer a fuera y a larga te va a rendir más el dinero”, trató de explicar a miles de latinos, pues trajo sus recetas favoritas de Argentina y cocina felizmente para él y su novia.

Más tips de Lucas

Habló que siempre hay que estar atentos a las fechas ‘específicas’ de descuentos en ropa y calzados que no son de temporada, así economizarás aún más. Explicó de las ‘liquidaciones de marzo y septiembre’ que son siempre valoradas para los estadounidenses de un nivel socioeconómico medio-bajo.

“Yo viendo esto sin visa y sin dinero para ir”, “Listo, gracias. Ahora me falta ir a Estados Unidos”, “Ya me faltaba este tip, ya me cansé de vivir en los suburbios”, “¿Aplica para New York o Utah?, Son los dos destinos que tengo para mis siguientes meses, ¡Ayuda!”, dijeron algunos usuarios, no por nada su clip se hizo un referente para casi 1.2 millones de latinos que siguen sus aventuras.