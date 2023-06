Nohewi es una joven de España que actualmente reside en Florida, Estados Unidos. Mediante sus redes sociales, ella suele mostrar las diferencias que hay entre vivir en EEUU y su país de origen, siendo su más reciente video uno que llamó la atención de miles de internautas por un curioso motivo.

Sucede que la usuaria visitó hace poco el aeropuerto de Chicago para realizar un viaje. Allí, ingresó a los baños y se dio cuenta de que, en estos lugares, se ofrecen algunos artículos de forma gratuita, cosa que no ocurre en España.

“Mirad este detalle en los cuartos de baño del aeropuerto de Chicago”, empezó diciendo la tiktoker. Según se puede ver en las imágenes, en el área del servicio higiénico se pone a disposición de las personas tampones y compresas (toallas higiénicas), los cuales se pueden tomar sin necesidad de pagar.

“Así sí, muy bien”, agregó la española, cuyo video de TikTok superó en algunas horas las 400 mil reproducciones.

Como era de esperarse, el clip generó una gran cantidad de reacciones tales como: “En España durarían minutos”; “En España estaría vacío siempre”; “Eso en España no podrías ponerlo porque se los llevan todos para no tener que comprarlos”; “En España no hay ni papel normal”; “Aquí en Suecia en los baños de los institutos, centros comerciales, los ponen”; “lo que más me alucina es que aún esté lleno”.

