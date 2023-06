Son millones las personas que, con miras a tener un mejor futuro, lo dejan todo para iniciar una nueva vida en otro país. Aunque son muchos los casos de quienes logran establecerse en el extranjero, no todos consiguen adaptarse a las nuevas costumbres con las que se encuentran. En consecuencia, y ante la imposibilidad de poder continuar, deciden dar marcha atrás y volver a su hogar.

Precisamente, una joven de Argentina, identificada en las redes sociales como @agusoler, utilizó su cuenta de TikTok para subir un video en el que revela los motivos por los que decidió volver a vivir en Berazategui, en la zona sur de Buenos Aires, tras radicar en España durante un tiempo.

“Estamos de vuelta con mi novio desde el sábado”, empezó diciendo la usuaria, para luego explicar por qué regresó a Argentina. “Una, porque extrañábamos un montón. Si bien pudimos obtener mucha estabilidad, seguridad, todo lo que uno se va buscando afuera”, agregó, señalando que tenía la posibilidad de conocer distintos países que eran de fácil acceso.

“Conocí Italia, conocí Inglaterra, conocí casi todo el sur de España”, aseguró. Justamente, fue durante uno de estos viajes que tomaron la decisión de volver a su país. “Terminamos decidiendo que lo mejor era volver a Argentina, por ahora. Lo que necesitamos es estar acá por nuestra salud mental, porque extrañábamos mucho”, continuó.

Por qué decidió volver a su país tras radicar en España

“Siempre es mucho mejor teniendo el soporte y el apoyo de la familia y de los amigos”, añadió la joven, refiriéndose al tema de la salud y la importancia de contar con la ayuda de sus seres queridos.

Por otra parte, Agustina mencionó que está intentando acostumbrarse al horario y ya busca trabajo. “Es como todo de nuevo pero es distinto, porque uno se fue, volvió y tiene otras prioridades”, indicó.

Finalmente, advirtió a quienes desean seguir sus pasos de emigrar: “Es hermosa la experiencia, pero bueno, también hay muchos, muchos, muchos momentos que son muy duros”. “No me puedo quejar. Pero bueno, en el sentido de mi corazón está en Argentina y necesita estar en Argentina”, concluyó.

El relato de la argentina generó una gran cantidad de reacciones, siendo la mayoría de mensajes de apoyo tras haber tomado la decisión de volver a su país natal.

“Estoy hace 7 meses en Mallorca y cada mes que pasa es peor, se extraña demasiado, ahora estamos ahorrando para el pasaje de vuelta”; “con mi novio hace un año estamos viviendo en España, extrañamos muchísimo, pero por ahora no pensamos volver”; “yo tampoco aguanté pero no pasa nada fuiste valiente y lo intentaste”; “Me volví a Argentina el martes después de 3 años en Londres, comparto todo lo que dijiste, la salud”; “No podría acostumbrarme a volver a vivir en Argentina, me encanta pero en España soy feliz”, escribieron las personas.

¿Cómo viajar a España desde Perú?

El portal plusultra.com señala que los ciudadanos del Perú se encuentran exentos de tramitar la visa Schengen para viajar a España por estancias hasta 90 días o por motivo de turismo.

No obstante, es primordial que conozcas que, desde finales del año 2022, los peruanos tendrán que presentar la visa ETIAS.

Este documento es el sistema creado por la Unión Europea para aquellos ciudadanos que actualmente se encuentran exentos de solicitar una visa para desplazarse por el Espacio Schengen, que incluye a España y otros países europeos como Francia, Italia y Alemania.