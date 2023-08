Los taxis por aplicativo tienen cada vez mayor acogida debido a que son muy prácticos; sin embargo, es importante que los usuarios tengan en cuenta las “prácticas de seguridad” señaladas por las compañías, así como la reputación y las reseñas del conductor. Precisamente, una joven utilizó su cuenta de TikTok para compartir su experiencia al utilizar una app de viajes y un incidente con el chofer que le generó preocupación. ¿Qué pasó?

“Hace un rato me pedí un Uber y cuando llega me dice que me tengo que subir adelante por una regla municipal y que si no le iban a hacer una multa de $300.000″, empezó diciendo la usuaria argentina @fatimaigual531.

A pesar del pedido del conductor, ella decidió sentarse en la parte trasera del auto e incluso mostró una captura de pantalla del sitio web oficial de Uber, en donde la propia empresa aconseja viajar siempre en el asiento posterior por un tema de seguridad.

Tras ello, el chofer volvió a insistir en que la joven se sentara en la silla del copiloto, asegurando que la regla en cuestión es algo “que nadie cumple”.

Fatima prefirió confiar en su instinto y optó por abandonar el coche. “Bueno, mirá me parece raro. Así que me voy a ir caminando”, dijo en aquel momento.

Relato de joven que se bajó del taxi que pidió

Para finalizar su testimonio, la argentina preguntó entre sus seguidores si lo sucedido ocurre con frecuencia, lo que generó toda clase de reacciones. Mientras que algunos internautas indicaron que se trataba de algo común, otros señalaron que a ellos también suelen pedirles sentarse adelante.

“Tomo Uber todos los días y siempre me subo adelante, también me dicen lo de la multa”; “En muchas partes del país no está habilitado y los choferes están básicamente siendo perseguidos por los taxistas”; “hiciste bien, voy a hacer lo mismo si me pasa”; “eso es para que no los multen”, escribieron las personas.

Ilegal en Buenos Aires

Cabe agregar que la actividad de Uber es “ilegal” en Buenos Aires, Argentina, luego de que un juez indicara que la empresa viola varias regulaciones.

Así lo consideró el juez Víctor Trionfetti, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

