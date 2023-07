Las redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para que personas que se mudan a otros países compartan su experiencia y hablen no solo de la parte positiva, sino también sobre las dificultades con las que se enfrentan al emigrar por primera vez.

Precisamente, una joven de Argentina, identificada como @melicastroa, se dedica a utilizar su perfil de TikTok para dar detalles sobre su nueva vida como ciudadana en los Estados Unidos.

Si bien suele hablar sobre lo que le gusta y lo que no con regularidad, uno de sus más recientes videos generó un acalorado debate entre los usuarios. ¿Por qué?

En el clip en cuestión, la usuaria enumeró lo que no le gusta de vivir en la nación norteamericana. “Primero la comida. La comida suele ser la más barata, la más chatarra y por eso hay un alto índice de obesidad”, empezó diciendo.

Luego, mencionó que, entre los estadounidenses, no es común llevar a cabo actividades motrices. “La gente acá no camina. La gente acá tiene auto y se mueve para todo. Hasta para ir a un supermercado que queda a tres minutos van en auto”, añadió.

Finalmente, comentó que “acá no existen los minimercados. No existen los mercaditos o los puestos o los puestos de carne o los kioscos. Todo se compra en un supermercado enorme”.

Enumera las cosas que no le gustan de vivir en EEUU y se vuelve viral

Su relato superó el medio millón de reproducciones y hubo opiniones divididas al respecto. Mientras que algunos internautas aseguraron que lo dicho por Meli es válido, otros indicaron que lo dicho por la argentina no es del todo cierto.

“Todo país o ciudad tiene lo malo, a veces es complicado ignorarlo”; “No en todos los estados es así. Los Ángeles es una de los mejores lugares para vivir”; “Me muero sin kioscoos”; “Depende la ciudad, muchos se mueven en metro, y si caminan. En algunas ciudades si hay mini mercados”; “USA no es Latinoamérica, cada país tiene sus modos”; “¿por qué estar en un lugar que no te gusta? Lo lógico es volver al lugar que te gusta?”; “por qué se ofenden gente, está resaltando lo que a ella no le gusta y seguro deben existir cosas que también le encantaron”, escribieron las personas.

