Brooks Strickland alquiló una habitación en el Ocean Star Hotel en Myrtle Beach, Carolina del Sur (Estados Unidos). Estuvo contento hasta que se dio cuenta que el cuarto estaba impregnado de moho, pero también con clara evidencia que llevaba tiempo sin ser limpiado, por lo que cogió su celular para grabar su indignación y exigir el reembolso del dinero que le fue negado.

El sujeto contó en su canal de TikTok (@thelilp500thatcould) que alquilaron dicho hotel a última hora cuando fue a la playa con su familia: “no recomiendo a nadie que se quede en ese lugar y, en realidad, debe cerrarse hasta que pueda solucionar estos problemas”, expresa nuestro protagonista mientras conduce su auto.

Y es que aquello que lo indignó fue encontrar una alarmante presencia de moho en los faldones, en los edredones de la cama; pero no solo eso, pues descubrió gotitas de agua colgando del techo, el sofá manchado y el inodoro sucio por todos lados.

Mira aquí el video viral

Niegan el reembolso, a menos que borren el video viral

La familia tan solo estuvo hospedada 10 minutos, tras lo cual salieron y pidieron el reembolso del dinero, pero la administración del hotel aseguró que no lo harían.

Cuando los gerentes del establecimiento se toparon con la publicación en TikTok, el dueño del hotel envío un mensaje a Brooks donde le ofrecía devolver todo el dinero, pero con una condición: borrar el video viral, dándole un plazo de 15 minutos para decidir.

Finalmente, el padre de familia declinó la oferta.

“Regresamos directamente a la oficina para tratar de obtener un reembolso y no me lo dieron a pesar de que solo estuvimos en la habitación durante 10 minutos. Volvieron a llamar al día siguiente, dijeron que el gerente no está en la ciudad y que no están seguros de cuando volverá”, escribió en la leyenda de la publicación.

“Deben ser reportados al departamento de salud”

Brooks sentenció con esta reflexión: “hacen que parezca que ha estado sucediendo durante tanto tiempo que pueden pagar para salir de eso ¿sabes? Si tuviera que decir que sí ¿Cuántas otras han hecho esto?”

De inmediato, miles de personas le dieron su respaldo en la caja de comentarios: “necesitan ser reportados a un departamento de salud. Ese es un grave problema”, “es absolutamente loco. Sinceramente, no esperaba algo tan malo”, “te prometo que habría hecho la escena más grande en la recepción y no me iría hasta mi reembolso”, “llamaría a los inspectores de salud”, “llama a la oficina del fiscal general de Carolina del Sur”, “hice una búsqueda en Google y las fotos que vi me dicen que de ninguna manera me quedaría allí”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.