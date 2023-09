Son miles las parejas que sueñan con convertirse en padres, pese a sus problemas de infertilidad. No obstante, debido a los altos costos de los tratamientos, recurren a campañas venden en línea aquello que consideran valioso. En Estados Unidos, un hombre puso a la venta su colección de zapatillas para poder pagar la técnica de fecundación in vitro (FIV) de su esposa, quien sufrió ocho abortos. El esfuerzo valió la pena y la mujer pudo dar a luz.

Antes de casarse, Lauren Wynn (37) y EJ (36), una pareja de Chesapeake, Ohio, ya soñaban con tener un hijo. El camino a la paternidad no fue fácil, pues descubrieron que tenían que lidiar con el problema de infertilidad. De acuerdo con Good Morning America, los resultados de salud reproductiva en Lauren Wynn no estaban en el rango normal.

Precisamente, durante cinco años, Lauren sufrió ocho abortos espontáneos y dos inseminaciones intrauterinas fallidas, lo cual la desalentó. Ej, sin embargo, la trató de convencerla de someterse a la fecundación in vitro (FIV), el principal tratamiento para la esterilidad cuando otros métodos de reproducción asistida no han tenido éxito. El único problema era el alto costo, pues la pareja no contaba con los recursos suficientes.

Vendió su colección de zapatillas para pagar la FIV

En Estados Unidos, el costo del paquete de FIV varía entre 13,500 y 13,800 dólares, según Aurora Health Care. Pese a que estos tratamientos pueden fallar debido a diversos factores, la pareja decidió asumir el riesgo una vez más.

Para solventar los gastos, Ej Wynn un fabricante de plantas siderúrgicas, puso a la venta su colección de 100 pares de zapatillas y logró recaudar casi 5 mil dólares. Su esposa hizo pública la iniciativa mediante un video de TikTok. Gracias a que se volvió viral el contenido, la pareja se propuso recaudar fondos en la página GoFundMe y consiguió alcanzar más de 12 mil dólares.

En octubre del 2021, Lauren quedó embarazada luego de una transferencia de embriones exitosa. El 1 de mayo del 2022, Lauren pudo convertirse en madre tras un embarazo difícil y hoy Amari tiene 16 meses, según Daily Mail.

