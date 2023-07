Pasajeros de un vuelo de avión quedaron impactados cuando una mujer comenzó a alzar la voz asegurando que una persona que “no es real” la estaba molestando, razón por la cual exigió la dejen bajarse de la aeronave, provocando un bizarro momento que dio mucho de qué hablar en las redes sociales.

El video viral, originalmente compartido en TikTok, nos muestra a una mujer levantarse de su asiento e ir hacia adelante antes que el vuelo de American Airlines partiera del aeropuerto de Dallas Fort Worth, Estados Unidos:

“Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que estoy así. Todos pueden creerlo o no... me importa un carajo, pero te lo digo en este momento. Este hijo de p**a de atrás no es real”, dice la mujer no identificada con una expresión airada, mientras las personas a bordo voltearon para ver a este sujeto que, supuestamente, no existe.

Mira aquí el video viral

Y termina su extraña alocución con: “y puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no. No voy a...” y se corta el video.

@texaskansasnnn, el usuario quien compartió el metraje original contó a su audiencia que la actitud de la mujer provocó que el vuelo se retrasara unas 3 horas y que no fue arrestada pese a lo errático de su comportamiento.

“Necesito verlo, solo así podré decir si no es humano. Puede que esté diciendo la verdad”, “así que no vamos a ver de quién está hablando el mini ratón”, “tendría que bajarme del avión. No voy a ser el destino final”, fueron algunos de los comentarios.