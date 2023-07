Los vuelos en avión pueden terminar siendo una anécdota común o toda una ‘experiencia terrorífica’. Un caso más allá de lo normal pasó en un vuelo de American Airlines, en Estados Unidos: una mujer entró en crisis y trató de bajarse del avión a causa de un ‘pasajero’ que ‘no existía’. Esta anécdota no pasó desapercibida entre los tripulantes, fue grabada y ahora es un caso viral en TikTok.

Este insólito suceso pasó dentro de una de las aeronaves de American Airlines, una icónica aerolínea de EE.UU. Resulta que el video llegó a viralizarse hace unas horas por TikTok e Instagram: dentro del clip se ve a una mujer gritando y casi sollozando por lo que vio al fondo de la aeronave, dentro del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth.

“Se los digo, me voy a largar a la m*erda, y hay una razón por la que me voy a largar a la m*erda”, dijo la mujer en claro pánico por el pasadillo. “Y todos pueden creerlo o no creerlo. Me importa un car*jo”, soltó ella en completa desesperación, quien señaló en todo momento al fondo del camino y todos a bordo siguieron su gesto.

“No es real”

Según el viral compartido por el medio Dailymail, los tripulantes del vuelo permanecieron en sus asientos mientras solo miraban a la alterada mujer. De hecho, esta extraña situación acaparó cerca de 7.2 millones de ‘views’ y cientos de curiosos que deseaban saber su desenlace final.

Mira el video viral

“Pero se los digo ahora mismo, ese hijo de p*ta de ahí atrás no es real”, dijo la histérica tripulante sobre lo que se suponía era un pasajero fantasma: “Y pueden sentarse en este j*dido avión y pueden morir con ellos o no. No voy a hacerlo”, se escuchó entre sus blasfemias.

Según reporte de la misma American Airlines, este incidente habría causado que el despegue demorase 3 horas más y los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar. Sin embargo, ciertos internautas aseguraron que la pasajera se hallaba lúcida.

Según información ‘no oficial’ que se sumó a la historia, la desentendida dama estaba teniendo una larga y divertida charla con un hombre con ‘capucha verde’, pero este desapareció sin previo aviso; esto enervó sus nervios de repente hasta la reacción que se ve el video viral.

“Necesito ver de quién está hablando”, “Jaja, cómo todos giraron la cabeza y miraron”, “Mi pregunta es ¿cómo es que todos se mantuvieron serios?”, ”Recreación de Annie de Bridesmaids. Espero que haya bajado a salvo”, “No sé, parece angustiada, yo le creería”, “A mí no me va a pasar lo de Destino final, yo me bajó”, son algunos comentarios que dejó esta rara anécdota.