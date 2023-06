Miles de personas vuelan a diario en avión y cientos de anécdotas interesantes pasan a bordo. Esta vez, una tripulante captó lo que sería algo insólito y terrorífico, ¿Por qué un pasajero leía un libro sobre ‘accidentes en el aire’? Esta anécdota no pasó desapercibida en Tiktok y la protagonista de la historia llegó a pensar que nadie saldría vivo de ese vuelo.

Este caso pasó en Estados Unidos, y es que Dina se estaba poniendo a gusto en su asiento cuando notó algo perturbador al lado: una mujer leía The Last Flight de Julie Clark. La usuaria @Aworkingwardrobe no pudo aceptar el hecho de que alguien leyera sobre accidentes aéreos, o al menos, así lo aparentaba su portada. De cualquier modo, su video logró superar la valla de 2.8 millones de ‘views’.

“No creo en los presagios ...”

Dina, quien se da a conocer a ella misma como bloggera, madre y abogada, no pudo hacer nada frente a la terrible sensación que le causó aquel libro rojo titulado ‘El Último Vuelo’ y a la imperturbable mujer leyéndolo.

De hecho, solo pudo grabar a su lectora y lanzar una crítica de lo que sería un largo viaje para ella: “Sé que lo hizo a propósito”, creyó. “Yo viendo Titanic en mi último crucero y trayendo 3 novelas de casas embrujadas en mi escapada a un país remoto”, trató de asustarle un usuario en TikTok.

Mira el video viral

“De todos los libros para leer en un avión, ella decide leer este. Realmente no creo en los presagios, ¡Pero vamos!”, dijo Dina presa del miedo o la emoción de estar viviendo los previos momentos de un accidente anunciado por un libro, aunque solo eran ideas suyas: “Sácame de este vuelo”, puso ella en la leyenda de su historia, despertando un sin fin de comentarios que le auguron lo peor.

“Vas a terminar en el fondo del mar, pero sigues viva”, “Este un miedo psicológico tremendo ... qué mujer tan perversa”, “Es increíble que alguien lea algo así en un vuelo ¡Tiene ovarios de hierro!”, fueron algunos opiniones hilarantes que acompañaron a su historia viral.

“Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.”