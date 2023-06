Miles de personas van a Ibiza para pasar un fin de semana lleno de fiestas y tener un momento inolvidable en la Isla Blanca. Ante ello, un hombre habría disfrutado de una ‘despedida de soltero’ sin igual, pero término en mal estado en el avión, ¿De verdad durmió en el compartimento de maletas? Un tiktoker contó más acerca de esta hilarante anécdota desde España.

“Tuvo una despedida de soltero en Ibiza”

El gracioso instante se dio a conocer por el usuario @domdolla, quien se identifica para todos como Dominic Matheson. Él cuenta que el vuelo de Ryanair, que salía de Ibiza, se volvió todo un espectáculo viral cuando un hombre casi sella los compartimentos de maletas con él adentro.

Mira el video viral

“Un minuto estás en el club de Ibiza, al siguiente te despiertas en el vagón superior de Ryanair”, puso en la leyenda del clip, pues relató que varios amigos del tripulante solo se reían de él, mientras otros querían auxiliarlo. El sujeto, no identificado, mantenía una actitud relajada y en aparente resaca: vestía una camiseta de fútbol y se presumió que venía de una despedida de soltero muy acalorada.

“40 tipos en la parte trasera del avión se estaban divirtiendo. Empujaron a su compañero allí cuando el avión aterrizó”, continuó con el relato el tiktoker australiano: “Es obvio que tuvo la gran fiesta en la isla; lo que sucede en Ibiza se queda en Ibiza”, dijo un internauta del video viral que acaparó más de medio millón de ‘views’ y miles de teorías en torno al ocurrente pasajero.

“Allá están los mujeriegos más grandes de Latinoamérica, no me sorprendería que esté drogado”, “Tremenda noche, parece que lo alzaran como ‘jesús’ jajaja”, se dijo en algunos comentarios hilarantes, mientras que la aerolonía española no ha lanzado comentarios al respecto.