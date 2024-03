Negociar el precio de un automóvil en un concesionario puede ser una experiencia abrumadora. Los clientes pueden sentirse presionados para aceptar ofertas que no son las más convenientes para ellos, ya que muchas de estas suelen ser diseñadas para beneficiar al vendedor. Es por eso que el video del experto Tommy (@tomislavmikula) ha llamado la atención de las redes sociales, generando todo tipo de comentarios entre los usuarios.

En un video, el hombre compartió valiosos consejos sobre cómo negociar el mejor precio sin tener la necesidad de visitar personalmente el concesionario. Con su experiencia en la industria automotriz, asegura que es posible ahorrar miles de dólares en la compra de casi cualquier coche.

“Los concesionarios se están desesperando tanto hasta el punto de que puedes ahorrar miles de dólares en casi cualquier automóvil”, empezó diciendo.

Luego, enumeró algunos de los descuentos que obtuvo recientemente: “Algunos de los acuerdos que estoy negociando esta semana fueron 5.000 dólares de descuento en un BMW X1; obtuvimos $4,000 de descuento en un Santa Fe y ahorramos $3,000 en un Ionic”.

Tommy aconseja a los compradores potenciales que eviten acudir directamente a los concesionarios. Según él, todo el proceso puede realizarse de manera efectiva a través de llamadas telefónicas y comunicación en línea, aprovechando la competencia entre los concesionarios para obtener el mejor trato posible.

El primer paso que sugiere es contactar a varios concesionarios para solicitar cotizaciones sobre un modelo específico, y luego utilizar esas cotizaciones para iniciar una guerra de ofertas entre ellos.

El experto asegura que este método no solo resultará en un buen trato, sino que además puede ser implementado por cualquier persona. Por otra parte, también ofreció sus servicios para aquellos que prefieran ahorrar tiempo y energía contratándolo como negociador.

El consejo de Tommy se viralizó y generó una gran cantidad de reacciones, con cientos de usuarios compartiendo sus propias experiencias al comprar un auto.

“Hice lo que dijiste. ¡Funcionó!” escribió una persona. “Obtuve un Mazda cx-5 2024 con $10 mil de descuento al 2.65%, con un puntaje de crédito de 690″, comentó otro.

“Esto es 100% prueba completa. Tengo distribuidores compitiendo entre sí. He hecho enojar a algunos vendedores, pero obtuve $3000 de descuento en MSRP sin complementos. Fácilmente”, señaló un tercero.

No obstante, algunos internautas indicaron que no corrieron la misma suerte. “No puedo usar ese método en el que estoy. Sólo disponemos de 1 concesionario Land Rover, 1 BMW, 1 Audi, 1 Genesis. Intenté que compitieran entre sí, pero no me devolvieron la llamada. ¿Supongo que no tienen suficiente hambre?”, escribió un espectador.

“Visité un concesionario hoy y estaba lleno... así que no estoy seguro de cuán ‘desesperados’ están realmente los concesionarios en este momento”, confesó otro.

En respuesta, Tommy aseguró que es necesario tener paciencia a la hora de querer hacer un buen negocio. “¡Tú puedes! Solo necesitas ampliar la búsqueda. No tengas miedo de conducir unas horas. Los concesionarios cumplirán”, afirmó.

Qué tener en cuenta al comprar un auto

Al adquirir un automóvil, investiga a fondo el modelo y la marca que se ajusten a tus necesidades y presupuesto. Revisa reseñas de usuarios para evaluar confiabilidad y rendimiento, y analiza el historial de depreciación para comprender su valor a lo largo del tiempo.

En el proceso de compra, mantente alerta ante tácticas de venta. Establece un presupuesto claro, negocia el precio antes de discutir financiamiento y verifica el historial del vehículo. Inspecciona mecánicamente y obtén un informe de accidentes para asegurarte de la integridad del automóvil.

No subestimes la importancia de una prueba de manejo. Experimenta directamente el rendimiento, la comodidad y el manejo del automóvil para tomar una decisión informada sobre su idoneidad para ti. Estos pasos te ayudarán a realizar una compra satisfactoria y sin sorpresas.

