Los creadores de contenido que tienen preferencia por los deportes extremos no tienen reparos en arriesgar sus vidas, principalmente para registrar las mejores escenas. Un caso reciente es el de Caleb Coffee, un tiktoker de Estados Unidos que resbaló de un acantilado de casi 20 metros. El joven de 18 años sobrevivió a la caída y ahora los usuarios tratan de ayudarlo a solventar los gastos.

Caleb Coffee es un conocido tiktoker estadounidense que publica contenido de aventura en varios puntos de Hawái. Gracias a sus contenidos, ha sobrepasado los 10 millones de seguidores en poco tiempo solo en TikTok.

El último 16 de agosto, Caleb realizó una caminata con tres amigos por una de las islas de Hawái. La aventura transcurría con la tranquilidad cuando de pronto el joven de 18 años resbaló y cayó desde un acantilado de casi 20 metros, mientras intentaba escalarlo. El impactó con el suelo volcánico pudo ser mortal, pero le provocó solo heridas graves.

El grupo de amigos pidió auxilio y un helicóptero voló hacia la zona para trasladar a Coffee a un hospital cercano, según confirmó la familia en la página de GoFundMe.

“Pensé que me iba a morir”

Luego de sufrir un fémur roto, fracturas y quemaduras en distintas partes del cuerpo, el joven tiktoker permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Jason Coffee, el padre de la estrella de las redes sociales, a través de una historia en Instagram, indicó que los médicos pudieron estabilizar al joven al poco tiempo.

“Parece que va a ser un largo camino hacia la recuperación, pero Caleb es fuerte y sabemos que va a superar esto”, dijo, según reproduce NBC News.

El jueves 17 de agosto, un video del propio Caleb fue publicado en su cuenta de TikTok para tranquilizar a sus millones de seguidores.

“Así que es el día 2 después de caer por un acantilado, un acantilado de 80 pies. Durante los últimos dos días, todos los médicos pensaron que mi columna vertebral o mi cuello estaban rotos y recién salí de otra resonancia magnética y resultó, de alguna manera, milagrosamente, que no estaba roto, solo raspaduras”, contó en el video.

Mira aquí el video viral

No es la primera vez que Caleb salva de morir, según recordó el influencer. Cuando era niño sufrió convulsiones severas que le provocaron contracciones musculares y pérdida de conciencia.

“Ayer (miércoles) también estuve a punto de morir. 20 metros... no me lo puedo imaginar. Ni siquiera lo recuerdo. Me desperté y pensaba que iba a morir. Pero no morí. Gracias a Dios”, aseguró

Debido que no cuenta con un seguro, la familia de Caleb Coffee creó una publicación en GoFundMe para recaudar fondos y, de esta manera, pagar los gastos médicos.

