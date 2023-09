Karla Elia es una joven de San Diego, Estados Unidos, que se comprometió con el amor de su vida tan solo seis meses después de conocerlo. Ahora, quiere ayudar a otras mujeres solteras a encontrar sus medias naranjas a través de sus consejos sobre el amor que comparte mediante las redes sociales.

La coach de citas, que cuenta con un millón de seguidores en TikTok, habló sobre la importancia de tener en cuenta los temas que se deben hablar durante una primera salida.

“No hables de tu pasado, habla de tus sueños”, señaló la asesora de relaciones de 26 años en un video de YouTube publicado por el canal SHERA. “Habla sobre lo que quieres hacer por ti mismo en tu vida”, agregó.

En sus primeras citas con su ahora esposo, Dustyn, a quien conoció en la plataforma Bumble y con el se casó en mayo de 2022, la pareja habló sobre sus sueños futuros, qué tipo de vida y familia querían, así como el lugar donde aspiraban a vivir y más.

“Sabía que el próximo hombre con el que saldría sería el indicado para mí”, reveló Elia, quien se comprometió con Dustyn solo seis meses después de conocerlo. “Para mucha gente, suena muy dramático, muy apresurado, pero yo sabía exactamente lo que estaba buscando”, señaló.

Por otra parte, la estadounidense resaltó la importancia de “saber lo que uno busca”. Asimismo, indicó que ella y su novio se encontraban en la misma situación cuando se conocieron.

“Él estaba cumpliendo con mi frecuencia [y] estaba cumpliendo con mi energía”, aseveró. “Necesitas conocer tus cosas no negociables. Necesitas conocer tus tipos de personalidad y qué te atrae”.

¿Qué tener en cuenta a la hora de salir con alguien por primera vez?

La creadora de contenido también diseñó una “lista de tres cosas” a tener en cuenta a la hora de salir con alguien. Esta incluye factores decisivos de una pareja, rasgos de personalidad que debe tener la persona buscada y atributos físicos que debe poseer.

“Estas son todas las cosas que necesitas y que son esenciales para poder encontrar atractivo a este hombre”, explicó. “Por eso he creado esta lista de tres: es muy razonable y no inalcanzable”.

“Cuando entras en la realidad, te das cuenta de que hay buenos hombres ahí fuera, pero la razón por la que no puedes encontrarlos es porque no sabes lo que quieres”, añadió. “La lista de tres son tus estándares, y cuando tienes citas, cuando conoces a diferentes hombres, no te dejarás convencer para darle tu tiempo a alguien si no cumple con tus expectativas”.

Por otra parte, Elia hizo hincapié en la importancia de tener en cuenta algunas señales de alerta tales como hombres que siempre hablan de su pasado o que intentan conocer toda la vida de una mujer al detalle.

Finalmente, habló sobre “tres banderas verdes” en un hombre: que “sea de palabra”, que “sea generoso” y que “llegue a tiempo”.

“Sé que mucha gente piensa que esto es un hecho, pero cuando un hombre llega a tiempo y respeta el tiempo de los demás, eso es súper sexy, porque eso significa que también respetará el tuyo”, concluyó.

