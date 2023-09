Al vivir en un momento en el que las apps de citas y las aplicaciones de encuentros son bastante populares, se ha vuelto común que las personas protagonicen historias curiosas a la hora de conocerse por primera vez. Precisamente, una joven pactó una salida con un sujeto y, en medio de la cena, se dio cuenta de que se había reunido con el chico equivocado. ¿Cómo ocurre algo así? Ella misma compartió detalles del incidente.

El hecho fue dado a conocer por la usuaria de TikTok @micamijelson, de origen argentino. En un video, que fue eliminado algunas horas después, ella reveló los audios que le envió una amiga suya, quien terminó teniendo una experiencia que se volvió viral en las redes sociales.

Todo empezó cuando la chica llegó al punto de encuentro, se bajó de su taxi y, a lo lejos, vio a un joven que la saludó con entusiasmo. Como era la única persona en la esquina acordada, supuso que se trataba de su cita.

Así, decidieron ingresar a un local de sushi, pero las cosas dieron un giro cuando el acompañante de la joven reveló que tenía una reserva a nombre de Sebastián.

“Qué raro, habrá reservado un amigo”, dijo la protagonista de la situación. Mientras estaban sentados comiendo, su celular empezó a sonar: era su verdadera cita y le preguntó dónde estaba.

En ese momento, tanto la chica como su acompañante se dieron cuenta de lo sucedido y empezaron a reírse. “Volvimos a la misma esquina los dos equivocados, y cuando cruzamos a mi cita verdadera, me dijo: ‘No sabes lo que me pasó’”, recordó. “Ni me lo cuentes, me acaba de pasar lo mismo”.

¿Cómo tener una primera cita exitosa?

Tener una primera cita exitosa implica crear una conexión genuina y establecer una base sólida para una posible relación futura. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a tener una primera cita exitosa:

Se natural

Ten confianza en ti mismo

No busques ser quien no eres

Elije un lugar que te guste

Aprende de tu pasado

Prepárate para una conversación interesante

Analiza tu primera impresión

Analiza tu lenguaje corporal

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)