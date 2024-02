El mercado laboral se ha vuelto complicado por varios motivos, entre ellos la elevada demanda, la escasa oferta y la compleja situación económica de algunos sectores. Por esta razón, muchas personas recurren a las redes sociales para buscar empleo, siendo LinkedIn una de las opciones preferidas; sin embargo, es importante tener en cuenta diversas consideraciones al enviar solicitudes de trabajo, según ha explicado una gerente de contratación a través de un video publicado en TikTok.

“Si estás solicitando más de 100 puestos de trabajo, estás perdiendo el tiempo”, señaló Gretchen Wiegerink (@gretchenwiegerink), estadounidense que labora actualmente para una agencia de empleo.

En un breve clip de dos minutos de duración, la joven indicó que el hecho de intentar pertenecer al mercado laboral “ya es un trabajo en sí mismo”, por lo que priorizar la calidad frente a la cantidad es indispensable.

Ante ello, compartió una serie de consejos que se deben tomar en cuenta y que pueden ser determinantes a la hora de buscar trabajo. “Tómese el tiempo para leer las descripciones de los puestos”, expresó.

“Tómese el tiempo para mirar los sitios web de la empresa, Glassdoor [reseñas]. Quieres asegurarte de que los valores fundamentales de la empresa (y también la descripción del puesto y lo que realmente buscan en esta contratación) se alineen con tus valores fundamentales, tus rasgos y tu conjunto de habilidades”, agregó.

Cómo destacar del resto de postulantes al buscar trabajo

Para destacarse del resto de postulantes, Wiegerink recomienda utilizar LinkedIn de manera ingeniosa: “Después de postularse para un puesto, vaya inmediatamente al LinkedIn de esa empresa. Haga clic en la pestaña ‘Personas’, busque al gerente de adquisición de talentos o al gerente de recursos humanos y envíeles una invitación de conexión con una nota”.

“Preséntate, hazles saber que acabas de solicitar el puesto XX. Puedes venderte con un par de frases allí. Hágales saber su disponibilidad para una llamada”, continuó.

“Siempre estoy en LinkedIn, así que cuando alguien presenta una solicitud y luego se conecta conmigo y envía una nota, la leo”, confesó la gerente de contratación.

“Y si es gramaticalmente correcto, tal vez se adjunte su currículum, están expresando su interés genuino, te responderé pase lo que pase. Un buen reclutador o director de recursos humanos le responderá”, enfatizó.

El testimonio de la usuaria se viralizó con más de 430 mil reproducciones y cientos de usuarios respondieron a la publicación compartiendo sus propias experiencias buscando empleo.

“Solo postulo a 3 trabajos por día para poder presentar solicitudes de calidad. 0 respuesta de los gerentes de recursos humanos”, se lamentó una persona.

“Muchos gerentes de contratación me han engañado después de comunicarme con ellos a través de un mensaje de LinkedIn”, aseguró otra.

Ante estos mensajes, Wiegerink no dudó en responder.“Tal vez a esa empresa o al gerente de contratación no le interesa dar su opinión”, explicó. “Si no pasan 10 segundos respondiéndote (incluso si son ellos los que dicen que no van a seguir adelante), tal vez sea alguien a quien no quieres”.

¿Qué información va en un CV?

Tu nombre.

Tu título de trabajo actual.

El nombre de tu empresa o la declaración de tu marca personal.

Tu nivel de educación.

Tus objetivos personales y profesionales.

Un logro o realización relevante.

Tus pasatiempos.

Tus habilidades y áreas de especialización.

