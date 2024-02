Una tremenda sorpresa fue la que se llevó una mujer de Estados Unidos tras descubrir que su compañero de trabajo estaba ganando $3 más por hora, a pesar de realizar exactamente el mismo trabajo que ella. Decidida a abordar el tema, la mujer optó por confrontar al área de Recursos Humanos y pedir explicaciones.

El incidente fue documentado en un video de TikTok que se volvió viral, acumulando más de 208 mil visitas y más de 16 mil ‘me gusta’. En el registro, Kaylin Lavena (@kaylinlavena) mostró cómo fue el tenso momento en el que se enfrentó a un representante de la empresa para hablar sobre la diferencia laboral.

“Levanten la mano si se reúnen con RR.HH. hoy, el día de San Valentín, durante el Mes de la Historia Afroamericana, para discutir por qué hay un pago de $3 diferente entre usted y su compañero de trabajo que tiene el mismo título que usted”, empezó diciendo la joven, en una reunión en donde estaban presentes varias personas.

Kaylin, sin rodeos, pregunta cuál es la razón detrás de la diferencia salarial, y a pesar de las explicaciones del trabajador de RRHH, sus palabras no lograron resolver todas sus dudas.

Ella señala que, según lo dicho por el representante, la diferencia en el pago se debería a que ella es una persona con menos experiencia, algo que no debería ser determinante a la hora de acordar un salario.

“Les estoy dando el razonamiento de por qué dos tienen ritmos diferentes”, dijo. “Es lamentable que hayamos cambiado las estrategias de compensación, pero así es como lo hemos estado haciendo desde entonces”.

En la sección de comentarios, muchos criticaron a la empresa por ofrecer diferentes pagos a personas que desempeñan las mismas labores.

“Es por eso que no quieren que hables sobre salarios con tus compañeros de trabajo”, dijo una persona. “Yo contrataría a un abogado laboral”, comentó otra. “Algo que he aprendido, RRHH sabe, solo que no te dirán por qué”, señaló un tercero.

¿Cómo pedir un aumento en el trabajo?

Pedir un aumento puede ser un paso importante en tu carrera profesional. Antes de abordar el tema, investiga los salarios en tu industria y tu nivel de experiencia para respaldar tu solicitud. Elige el momento adecuado y solicita una reunión privada con tu jefe.

Durante la conversación, destaca tus logros y contribuciones al equipo. Sé claro y específico sobre la cantidad que estás buscando y por qué crees que la mereces. Mantén una actitud profesional y considera otras formas de compensación si el aumento no es posible.

Recuerda que pedir un aumento requiere confianza y preparación, pero también es una oportunidad para demostrar tu valía y obtener una compensación justa por tu trabajo.

