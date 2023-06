Una joven de Estados Unidos se hizo viral al compartir detalles sobre la desastrosa salida que tuvo con un hombre al que conoció mediante una app de citas.

Katie, identificada en TikTok como @nashvillekatie, reveló que empezó a contactarse con el sujeto tras hacer ‘match’ con él en Hinge, una conocida aplicación de citas en línea. Tras intercambiar palabras decidieron salir a comer, pero lo que debía ser una cena tranquila terminó convirtiéndose en un calvario.

La usuaria, indica, notó varias advertencias sobre el chico, pero prefirió no darles demasiada importancia. La primera fue que, apenas se conocieron, este empezó a hablar de matrimonio e hijos. Luego, le preguntó sobre su vida sexual.

Las advertencias que notó sobre el chico

Las cosas empeoraron cuando el hombre, quien era miembro del ejército de los EEUU, empezó a beber en exceso. Mientras que Katie apenas tomó una copa y media de vino, él consumió el resto de la botella, así como cuatro cervezas más en otro bar al que llegaron posteriormente.

El sujeto invitó a la tiktoker a otro bar en donde, supuestamente, un amigo suyo estaba tocando; sin embargo, ella se dio cuenta durante el camino de que estaban yendo en la dirección opuesta al lugar acordado. Ante el temor de que algo malo ocurra, la joven le pidió al chico que la llevara a su casa.

Durante el trayecto, ella notó que su cita no seguía sus indicaciones para llegar a su hogar. Aterrada, tomó el gas pimienta que tenía en su cartera y estaba lista para llamar a la policía, pero pudo llegar a su destino y decidió no contactar a su acompañante nunca más.

Al día siguiente, la chica notó que el hombre le había dejado un mensaje de “buenos días”, a pesar de la terrible cita que habían tenido. Dispuesta a no volver a verlo, le pidió que no la contacte de nuevo. “Tuvo el tupé de enojarse porque le dije que no lo quería ver más”, señaló la estadounidense.

Fuertes críticas de los usuarios

El relato de Katie se viralizó con más de 200 mil reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones. Fueron varios los internautas que criticaron a la tiktoker por tomar la decisión de subirse al auto de una persona que había consumido alcohol.

“No solo dejas que un extraño te lleve a casa, sino que un extraño ebrio te lleve”; “Odio decirlo, pero esto se pudo haber evitado. Me alegra que estés bien”; “¿No pensaste en Uber?”; “Chicas, por favor, nunca pero nunca hagan que un desconocido te recoja en tu casa hasta que realmente lo conozcas”; “Ignora los comentarios de culpa. Todos culpan a la chica y no al hombre”, escribieron las personas.

Ante la gran cantidad de críticas, la usuaria se limitó a dejar el siguiente mensaje: “Si estás acá para comentar que todo fue mi culpa, yo ya asumí la responsabilidad por mis errores. Muchas veces. Él no lo hizo”.