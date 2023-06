Una mujer de Los Ángeles, Estados Unidos, se hizo viral en las redes sociales al compartir detalles sobre el incómodo momento que vivió a bordo de un avión.

Jordynn Wynn, identificada en TikTok como @jordynnwynn, reveló que ella y otro viajero habían sido ascendidos inesperadamente a primera clase durante un vuelo de cuatro horas.

De un momento a otro, ellos entablaron una conversación que se extendió por varios minutos; sin embargo, todo acabó de forma repentina cuando la esposa del hombre, que estaba sentada en la parte de atrás junto a sus dos hijos, apareció en el lugar para confrontar al sujeto.

La estadounidense estimó que el sujeto tenía entre 30 y 40 años y aseguró que empezaron a charlar cuando este le hizo saber que, entre las ventajas de primera clase, estaba el consumo de bebidas alcohólicas de manera ilimitada.

Asimismo, recordó que el pasajero le dijo que era profesor especializado en conservación de la naturaleza y que se dirigía a dar un discurso.

“Entonces, solo estoy haciendo un montón de preguntas, sin coquetear, solo conversar sobre la conservación de la naturaleza”, señaló Wynn. “En algún momento, me dice que su esposa está en la parte de atrás con los dos niños, porque él está muy atrasado en el proyecto y estaba sentado en primera clase para poder terminarlo”.

Una conversación que terminó de la peor manera

Luego de un buen rato, la pareja del docente aparece junto a él y visiblemente molesta le dice: “Si no vas a trabajar, lo menos que puedes hacer es cuidar a uno de los bebés”.

El hombre intentó calmar a su esposa diciéndole que “solo respondía las preguntas” de la joven. Tras ello, la pareja empezó una acalorada discusión mientras que Jordynn se vio obligada a conversar con la hija del matrimonio.

“¿Qué persona deja a su pareja en la parte trasera de un avión mientras está en primera clase, bebiendo whisky, con un niño de dos años y otro de cinco como en un viaje de tres años?”, se cuestionó la tiktoker.

Su relato generó opiniones divididas entre los usuarios, siendo la mayoría de comentarios de apoyo hacia la esposa.

“Si mi esposo toma el asiento de primera clase y me deja en clase económica con dos niños, no saldría con vida”; “si mi esposo me deja en la parte de atrás de un avión y se pone a hablar con una chica, yo también estaría molesta”; “Ella tenía todas las razones para estar molesta”; “nadie debería ser dejado solo en un avión con dos niños”; “como esposa, también haría lo mismo”, escribieron las personas.