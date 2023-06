Una joven oriunda de Argentina sorprendió en las redes sociales al compartir su experiencia con un hombre de Kurdistán, región situada en Asia Menor y que está conformada por países como Turquía, Irak, Irán y Siria.

Catalina Diaz, identificada en TikTok como @catadiazz14, suele viajar por el mundo y, durante una de sus aventuras, conoció a un chico extranjero con el que inició una relación a pesar de las diferencias culturales que había entre ambos.

“Nadie podría haber sobrevivido lo que yo sobreviví”, aseguró la joven, quien definió la cultura kurda como “machista al 100 mil por ciento”.

Una de las cosas que más sorprendió a Catalina fue la cantidad de familiares que el chico tenía. “El chabón tenía como 300 primos. El abuelo tenía 5 mujeres. Sus tíos y sus primos se casaban entre ellos”, indicó.

Asimismo, la argentina recordó que siempre se juntaba con uno de los primos de su ex y su novia, con los que tenían una muy buena relación; sin embargo, en uno de esos encuentros, ocurrió algo que la dejó desconcertada.

Una reunión familiar muy incómoda

“Pedimos la comida, nos cagamos de risa. Terminamos de comer y la novia del primo levantó todo. Ella era invitada y no salía de la cocina. Yo les dije ´díganle que se siente´”, explicó. “El primo me dijo que no que para ellos la mujer tenía que limpiar todo y recién después se puede sentar”.

“Acá no somos como en la Argentina, que son... ¿Felices?”, le dijeron. Así, la chica comentó que le pidió al sujeto pararse para que muestra sus extremidades. “Tienes manos, tienes pies, puedes hacerlo todo”, señaló, a lo que los hombres presentes la vieron y se rieron de sus palabras.

El relato de Catalina se viralizó con más de medio millón de reproducciones y generó toda clase de reacciones entre los internautas.

“Igual están re lindos los kurdos jaja”; “Necesito saber cómo se conocieron”; “Yo estuve de novia con un musulmán y obvio porque yo soy como vos y bueno imaginarás como terminó la historia”; “Imagino que es imposible mantener una relación sana, choque de cultura y educación”, escribieron las personas.

El pueblo kurdo, perseguidos por sus ansias independentistas

Históricamente reclamado por el pueblo kurdo, la etnia que lo habita, su territorio se encuentra repartido entre cuatro Estados actuales: Turquía, Irak, Irán y Siria, a los cuales hay que añadir un pequeño territorio de Armenia.

En la actualidad, los kurdos se reparten en cuatro territorios, principalmente en el sureste de Turquía, donde son duramente perseguidos a pesar de conformar alrededor del 20 % de la población de este país de 85 millones de habitantes.

