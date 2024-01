La última noche del año suele convertirse en un momento especial para una gran cantidad de personas. Con opciones diversas para celebrar, son muchos quienes se visten de manera elegante para pasarla en familia, mientras que otros optan por irse de fiesta.

En Nueva York, por ejemplo, la llegada del Año Nuevo se celebra de manera vibrante, siendo el Rockefeller uno de los lugares más visitados. Noemi Hopper, una tiktoker española, decidió vivir esta experiencia junto a un grupo de amigos, pero su noche no salió como esperaba.

Según contó, la noche empezó comiendo las doce frutas en su habitación de hotel. Posteriormente, ella y sus acompañantes llegaron a un conocido local que es conocido por sus “actuaciones únicas, salvajes y extravagantes”.

“Todo lo que habéis oído, todo es cierto. Nada más llegué a las 12 empezó el show, todo bien, salen unas Drag Queens, empiezan a bailar en plan así, en tanga, todo maravilloso”, explicó la joven.

Un espectáculo extraño en Nueva York por la llegada del 2024

La cosa llegó a un nivel inesperado cuando, de manera repentina, un sujeto llevó a cabo un acto cuestionable en el escenario: “Sale un tío como con taparrabos y cuando se da la vuelta pide como una bolsa de plástico. Fue muy asqueroso, iba bailando y cagándose a la vez. O sea, yo siento que yo he visto mundo, pero yo no estaba preparada para eso”.

“Y yo no entiendo ese hombre cómo producía tanta caca. No paraba de salir. ¿Qué se había tomado? Mi cerebro intentaba buscar la manera de que esa caca fuera de mentira”, agregó. “Yo me voy a ir a una sesión de terapia para superar lo que vi ayer. Algo tengo que hacer”.

La narración de Noemí ha generado reflexiones sobre la peculiaridad del lugar y la elección de asistir a un evento tan inusual. Comentarios que expresan asombro y incredulidad se han multiplicado, destacando la rareza de la situación y cuestionando la atracción de espectáculos tan extravagantes.

Cabe agregar que en The Box, el lugar visitado por la chica, la entrada cuesta mínimo 1200 dólares y solo se permite la entrada a mayores de 21 años.

¿Qué actividades se realizan para celebrar el Año Nuevo?

La celebración del Año Nuevo es una tradición milenaria en todo el mundo: la comida, los fuegos artificiales y la reflexión con los amigos y la familia son elementos comunes, pero, en última instancia, esto varía según los distintos calendarios, religiones y culturas.

Algunas de las tradiciones más antiguas incluyen: usar ropa interior roja, amarilla o verde, correr con una maleta, tirar cubos de agua por la ventana, romper platos, tocar las campanas, comer 12 uvas por cada mes del año, etc.

