Cuando Michelle Levenson se unió en matrimonio con Matthew Levenson el pasado 20 de enero en Atenas, Georgia, Estados Unidos, hubo una persona muy especial ausente en su boda: la dama de honor de Michelle, Ally Lothman. Ella tuvo un gesto tan bonito y emotivo con su amistad de toda la vida que de inmediato se volvió viral en las redes sociales.

Estas dos amigas inseparables durante las últimas tres décadas han compartido risas, lágrimas y momentos inolvidables. Sin embargo, la reciente llegada de la hija de Lothman, apenas unos días antes de la boda, impidió que estuviera presente en persona en el evento.

“A pesar de la reciente llegada de mi bebé, nuestra amistad significa tanto para ambas. Fue un golpe para ambas que no pudiera estar allí físicamente”, compartió Lothman en una entrevista con Good Morning America.

El emotivo mensaje de la dama de honor

Aunque no pudo asistir en persona, esta joven de 30 años sabía que aún podía estar presente en espíritu para los Levenson. Así, compartió un conmovedor mensaje pregrabado que el DJ de la boda reprodujo durante la recepción.

“En realidad, escribí este discurso la noche antes de la boda, a las 3 a.m. durante un cambio de pañal”, explicó Lothman al citado medio. “Es realmente increíble porque la idea y la base del discurso simplemente me llegaron a la mente, no sé, como si vinieran de los cielos”.

El discurso de Lothman resultó ser un gran éxito en la boda. Después de que el videógrafo de los Levenson, Woodell Productions, lo compartiera en TikTok, se volvió viral, acumulando más de 17 millones de vistas desde su publicación el pasado viernes.

En su discurso, lleno de humor y nostalgia, Lothman mencionó un viaje a Italia, uno de sus “recuerdos favoritos” con Michelle a lo largo de su duradera amistad.

“Nunca olvidaré mi primera noche en Cortona, Italia. Al estilo de Michelle, me llevó arriba y abajo por las empinadas y sinuosas carreteras en las que se asentaba la ciudad toscana”, comenzó Lothman, llevando a los invitados y a los Levenson en un viaje por el carril de los recuerdos durante su discurso de cuatro minutos, para concluir diciendo que los Levenson no podrían ser “más perfectos el uno para el otro”.

Las dos mejores amigas admitieron que no pudieron evitar emocionarse en ese momento. “En la boda, [el discurso de Ally] fue espectacular. Hizo vibrar la casa”, dijo Michelle Levenson. Tanto Michelle como Matt Levenson aseguraron que el discurso de la dama de honor de Lothman fue simplemente “perfecto”.

“Creo que lo clavó, eligiendo ese momento”, dijo Michelle Levenson. “Me sentí tan afortunada en ese momento y no podía creer lo que estaba escuchando. Todos los chistes internos y referencias hicieron que muchos recuerdos volvieran. Fue perfecto”.

Matt Levenson estuvo de acuerdo, añadiendo: “Lo importante para mí fue que Michelle tuviera su momento y se sintiera especial y amada, porque lo es, y Ally logró eso y más de lo que podría haber imaginado en ese momento”.

Lothman admitió que le sorprendió que su sincero discurso se volviera viral en TikTok, pero está feliz de ver las enormes y positivas reacciones al video.

“Fue tan especial compartir un recuerdo tan íntimo de [nuestra] amistad primero con su boda y ahora con todo el mundo, y ha sido una alegría ver a todos ser tan solidarios con nuestra amistad femenina”, dijo. “Ha sido una bendición que todos estén junto a nosotros durante estos últimos 30 años”.

