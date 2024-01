¿Quién es Deobra Redden y por qué es tendencia? En las últimas horas mientras navegabas en redes sociales de seguro te topaste con un violento momento en el que un acusado ‘vuela’ sobre el estrado y se abalanza contra la jueza Mary Kay Holthus en pleno tribunal de Las Vegas, Estados Unidos, porque se negó a darle la libertad condicional. Aquí te cuento lo que sabemos sobre el hecho y te muestro el video viral.

Afortunadamente todo terminó en un susto, pero sí que se vivieron momentos de terror. Todo ocurrió el miércoles 3 de enero, alrededor de las once de la mañana, en el Centro de Justicia Regional de la ciudad de Nevada.

El acusado, Deobra Delone Redden, un hombre de 30 años, estaba siendo juzgado tras declararse culpable de intento de agresión sexual con daños corporales, según precisó una portavoz del Tribunal del Octavo Distrito Judicial en un comunicado, tal y como informa The New York Times. La jueza decidió mantenerlo en prisión y, al darse cuenta que no tendría la libertad condicional que tanto quería, tuvo la peor reacción.

El violento ataque a la jueza

Todo sucedió muy rápido y tomó por sorpresa a los asistentes. Las imágenes, que fueron grabadas por las cámaras del juzgado, permiten ver cómo el hombre se abalanza sobre el estrado, ‘vuela’ y salta encima de Mary Kay Holthus.

Los funcionarios judiciales y abogados presentes en la sala actuaron de inmediato, se abalanzaron sobre él y evitaron mayores daños. La magistrada igual fue trasladada al hospital porque tenía un corte en la frente y el hombro dislocado. Por su parte, el atacante Deobra Redden ingresó en el Centro de Detención del Condado de Clark.

El video se volvió viral y superó el millón de reproducciones en menos de 12 horas en el canal NBC News en Youtube donde los usuarios también comentaron: “Fue muy útil que este tipo demostrara al tribunal exactamente de qué se le acusaba”, “Si le hace eso a un juez en medio del tribunal, es capaz de hacer cosas mucho peores, y probablemente lo haya hecho”, “El secretario hizo todo lo posible para proteger a la jueza. Momento aterrador para todos los presentes. Espero que se haga justicia y que la jueza esté bien”.

